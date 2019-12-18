«الأرصاد»: أمطار متقطعة وانخفاض ملحوظ في «الحرارة» اليوم

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً مع سقوط أمطار على فترات، في مناطق متفرقة من الدولة، لاسيما في ظل وجود سحب ركامية، مشيراً إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ولفت المركز إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، تراوح سرعتها بين 20 و40 كم/‏‏‏س، تصل إلى 60 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى شديد الموج في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وبحسب المركز، تتعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن الطقس غداً سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها بين 20 و32 كم/‏‏‏س، تصل إلى 45 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس بعد غدٍ الجمعة، سيظل غائماً جزئياً، مع استمرار احتمال سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الساحلية والشرقية، فيما تزداد الرطوبة النسبية على المناطق الداخلية آخر الليل، حتى صباح السبت الباكر.

وذكر أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏‏س تصل إلى 45 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يظل طقس السبت غائماً جزئياً، مع استمرار احتمال سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق الساحلية، خصوصاً الغربية.

• الرياح مثيرة للغبار.. والبحر مضطرب حتى السبت.