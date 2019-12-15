الإمارات تقفز 10 مراكز في مؤشر الأمن الغذائي العالمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قفزت دولة الإمارات 10 مراكز في المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي، الصادر من وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة «إيكونوميست»، متفوقة بذلك على إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية.

ومثّلت القفزة في تصنيف دولة الإمارات بالمؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي، الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة «إيكونوميست»، إنجازاً جديداً يضاف إلى جهود تعزيز تنافسية وريادة دولة الإمارات، بعدما تقدمت إلى المركز 21 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، محققة قفزة بـ10 مراكز عن موقعها عام 2018.

ويستند المؤشر إلى ثلاثة معايير رئيسة مرتبطة بالأمن الغذائي، هي: القدرة على تحمل التكاليف، وتوافر الغذاء، وجودة وسلامة الغذاء، في حين يتم رصد بيانات معيار جديد بشكل تجريبي لوفرة الموارد الطبيعية لمرونة الأنظمة الغذائية.

وأكدت وزيرة الدولة للأمن الغذائي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، أن القفزة النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019، تجسّد جهود الحكومة لتنفيذ توجهات ورؤى القيادة بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي قائم على الابتكار، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، الهادفة إلى توفير غذاء صحي وآمن، وذي قيمة غذائية عالية، بأسعار مناسبة في كل الأوقات والظروف، لكل أفراد المجتمع.

وقالت مريم المهيري إن «هذا التطور الكبير في ترتيبنا جاء ثمرة عمل جماعي لفريق مكتب الأمن الغذائي والجهات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص والمجتمع، لبناء منظومة متكاملة، تضمن تحقيق خطوات ملموسة في ملف الأمن الغذائي الوطني، وترسيخ نموذج تعاون متكامل، يشمل شركاءنا في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع».

وأشارت إلى أن تعزيز تنافسية الدولة وريادتها يشكل هدفاً للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لتحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، مؤكدة مواصلة وتكثيف الجهود للوصول بدولة الإمارات إلى مصاف أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2021.

وغطى مؤشر الأمن الغذائي العالمي هذا العام 113 دولة، وحافظت كل من سنغافورة وإيرلندا على صدارة المؤشر في المركزين الأول والثاني على التوالي، فيما حلت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثالث، وجاءت سويسرا في المركز الرابع، وفنلندا في المركز الخامس، والنرويج في المركز السادس.

بينما حلت كل من السويد وكندا وهولندا والنمسا في المراكز من السابع إلى الـ10 على الترتيب، في حين تفوقت الإمارات على دول ذات تنافسية عالية في مجال الأمن الغذائي، مثل إيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية

الاستراتيجية الوطنية

مثّل إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في نوفمبر 2018، خطوة محورية في مسيرة تحقيق الأمن الغذائي للدولة، حيث حدّدت أصناف الغذاء الرئيسة بناء على أنماط الاستهلاك والإنتاج ومتطلبات التغذية.

وحددت الاستراتيجية 18 صنفاً من المنتجات النباتية، ومنتجات الماشية والأسماك، وتبنت خمسة محاور أساسية، منها تسهيل تجارة الغذاء، وتنويع مصادر استيراده وتطوير إنتاج محلي مستدام، والحد من فقد وهدر الغذاء.

10 مبادرات

تم إطلاق 10 مبادرات استراتيجية مبتكرة، مطلع العام الجاري، تتويجاً لنتائج برنامج مسرعات تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة، التي هدفت إلى معالجة التحديات التي تواجه عملية تطوير الإنتاج الزراعي الحديث في الدولة.

وشملت المبادرات إطلاق علامة وطنية للزراعة المستدامة، وإطار تمويل الزراعة الحديثة، وبرنامج ضمان القروض الزراعية وسلسلة التوريد، ومعايير بناء منشآت الزراعة، والرخصة الزراعية الموحدة، ومنصة بيانات الأمن الغذائي، وإطار عام بيانات الأمن الغذائي، والمواصفات القياسية للاستزراع السمكي، وأطلس الاستزراع السمكي، ومصنعاً لأعلاف الأسماك.