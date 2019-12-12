ملتقى يطالب باستغلال التكنولوجيا في تأهيل الطلبة لسوق العمل

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، «ملتقى الشركاء الاستراتيجيين لعام 2019»، بمشاركة 30 هيئة ومؤسسة وشركة.

وطالب المشاركون في الملتقى، باستغلال التكنولوجيا في التدريب العملي للطلبة والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل.

وناقشت فعاليات الملتقى أربعة محاور شملت: أهمية البحث العلمي النوعي، والتدريب العملي لطلبة الجامعة، وتوظيف الخريجين، والمشاركة في المسؤولية المجتمعية.

وأكد مدير الجامعة، الدكتور محمد البيلي، أن ما تشهده الإمارات من نمو في المجالات كافة يستلزم من الجهات والمؤسسات، أن تكثف جهودها لتكامل الأدوار بينها، بما يلبي توقعات وطموحات قيادتنا».