محكمة أبوظبي المتنقلة تسوّي 1200 نزاع منذ بداية العام

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أظهرت إحصاءات صادرة عن دائرة القضاء أبوظبي، نجاح المحكمة المتنقلة، التابعة لدائرة القضاء، في تسوية أكثر من 1200 نزاع خلال العام الجاري، في إطار جهود الدائرة لترسيخ سيادة القانون وتفعيل مبادئ العدالة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تعزيز أمن المجتمع وسلامته، وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية.

وتعد المحكمة المتنقلة، التي أطلقت عام 2014، بكلفة تصل إلى 1.6 مليون درهم، مركزاً متنقلاً لإجراء المعاملات، إذ ترتبط بشبكة الدائرة الإلكترونية، وتنتقل إلى أماكن التجمعات السكانية في حالات القضايا الجماعية، أو الحالات الإنسانية، لافتة إلى أن الطابق الأول يضم قسماً لكاتب العدل، الذي يقدم جميع الخدمات العدلية، من توثيقات وإشهار إسلام وعقود زواج، ومكتب إنجاز وتسليم صور الأحكام والمستندات لمحاكم الإمارة، إضافة إلى خدمة الاستعلام عن الإجراءات من واقع الملف الإلكتروني، وتقديم المعلومة المتعلقة بالمنع من السفر، والتأكد من إلغاء الأمر بقرار أو حكم لاحق، وتسديد المبالغ المستند إليها أمر السفر أو القبض، ورفع الإجراء في حال السداد الكامل.

وتتكون المحكمة المتنقلة من حافلة ركاب بطابقين، يبلغ ارتفاعها 4.5 أمتار، وطولها 14 متراً.