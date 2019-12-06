بلدية أبوظبي تنجز الربط الإلكتروني مع 1000 شريك استراتيجي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت بلدية مدينة أبوظبي أنها أنجزت عمليات الربط الإلكتروني مع 1000 شريك استراتيجي، ضمن إطار مشروعها الشامل في مجال التحول الرقمي، واستبدال المراسلات التقليدية بالمراسلات الإلكترونية المتكاملة.

وكانت إدارة السجلات والأرشفة المركزية في بلدية مدينة أبوظبي، أعلنت عن وقف استلام أي مراسلات ورقية من الشركاء الاستراتيجيين، ابتداء من يوم الأحد الرابع من أغسطس 2019، تجسيداً لمبادرة «بلدية بلا ورق» التي بدأت في شهر مارس، وتحقيقاً لمعايير الاستدامة، حيث أتاحت أمام الجهات جميعها إمكانية التراسل رقمياً عبر الرابط ADM.CENTRALREGISTRY@ADM.GOV.AE.

وأوضحت أن خطوة الربط إلكترونياً مع الشركاء تأتي تجسيداً لرؤية حكومة أبوظبي بشأن تطبيق مشروع التحوّل الرقمي، وضمن حرص دائرة البلديات والنقل على توطيد علاقات الشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، بهدف الارتقاء بخدماتها وتحسين طبيعة وآلية الإجراءات، والوصول إلى تحقيق رسالتها وأهدافها بما يتوافق مع توجيهات الحكومة الرشيدة وتطلعات أفراد المجتمع. وأضافت أن هذه المبادرات والمشروعات تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات، وتحسين الأداء وتحقيق تطلعات الشركاء والمتعاملين، واستخدام التقنيات الحديثة، والتواصل الفعال لإنجاز المعاملات والطلبات في أسرع وقت ممكن، ووفقاً لمعايير الجودة والتميز.