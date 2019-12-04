محمد بن راشد يستقبل أمين عام مجلس التعاون

المصدر: دبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دبي مساء أمس، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وتسلم سموه رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه إلى قمة قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها الرياض في العاشر من ديسمبر الجاري.

كما تضمنت الرسالة تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء والاستقرار.

حضر المقابلة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان.