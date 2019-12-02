رسالة مؤثر من شاب «الله يخليك لا تقول إنه مات» تجتاح «السوشيال ميديا»

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة نصية مؤثرة، نشرها مسؤول خدمة «جنائز الامارات» عن شاب يسأل عن حقيقة وفاة صديقه، حيث تلقى مسؤول خدمة «جنائز الإمارات» مكالمة هاتفية من شاب يسأل عن وفاة صديقه والعبرات تخنقه: «هل وصلك خبر عن فلان أنه توفي بس الله يخليك لا تقول إنه مات».

حيث نشر مسؤول الخدمة عبر صفحته على «إنستغرام»، إجابته عن سؤال الشاب، قائلاً «إنه بعد التأكد من صحة خبر الوفاة، اتصلت بالشاب لإبلاغه بخبر وفاة صديقه، فأجهش ببكاء تقشعر له الأبدان»، لافتاً إلى أن مكالمة الشاب كانت من أصعب المكالمات التي وصلته عبر خدمة «جنائز الإمارات».