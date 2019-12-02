راشد بن سعود المعلا: الإمارات رسّخت مفهوم الأمن الوطني من خلال بناء القدرات

المصدر: أم القيوين - وام

أكّد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أنه في الثاني من ديسمبر من كل عام تحل علينا ذكرى إعلان الاتحاد ورفع رمز الوحدة، ومن هنا انطلقت مسيرة الخير والرخاء والإنجازات في شتى المجالات، وتم وضع أسس بناء الاقتصاد الوطني المستدام وفق رؤية القيادة، وعملت الدولة على إطلاق العديد من المبادرات، ورسخت منذ قيام الاتحاد مفهوم الأمن الوطني من خلال الاعتماد على الذات وبناء القدرات.

وقال سموّه في كلمة وجّهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة: «في الثاني من ديسمبر من كل عام تحل علينا ذكرى إعلان الاتحاد ورفع رمز الوحدة على سارية قصر الاتحاد في جميرا بدبي، بعد أن تم انتخاب القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وبحضور أخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي عيّن نائباً لرئيس الاتحاد في حينها، وإخوانهما القادة المؤسسين، ومن هنا انطلقت مسيرة الخير والرخاء والإنجازات في شتى المجالات، وتم وضع أسس بناء الاقتصاد الوطني المستدام وفق رؤية القيادة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة».