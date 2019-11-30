مكتوم بن محمد: يوم الشهيد إكليل غار يطوِّق أعناق الإماراتيين والإماراتيات

المصدر: دبي - وام

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، إن يوم الشهيد إكليل غار يطوق أعناق الإماراتيين والإماراتيات ووسام فخر على صدور ضباط وجنود قواتنا المسلحة المتأهبين، على مدى ساعات النهار والليل، لصون استقلالنا وسيادتنا وأمننا ونصرة أشقائنا.

وأضاف سموه: «في حضرة الشهداء.. يتكثف حضور الشرف، بما هو التزام بتعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة. ويتكثف حضور الانتماء، بما هو توحد مع وطننا واستعداد دائم لفدائه بالغالي والنفيس، ويتكثف حضور الولاء بما هو التفاف حول قادتنا ورؤاهم وقراراتهم وسياساتهم وخطط عملهم. كما يتجلى واضحاً معنى الوفاء للقسم والالتزام بالعهد وبالكلمة. كما تتجلى بأوضح الصور معاني الشجاعة في مواجهة الأخطار والباطل والعدوان. ويتجلى بأعلى الدرجات العطاء حيث الجود بالنفس غاية الجود».