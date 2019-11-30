«التوطين»: إلغاء بطاقة «أبشر» حال إنهاء بطاقة العمل

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن بطاقة «أبشر» تعتبر لاغية في حال إلغاء عقد وبطاقة عمل حاملها، أو التحاقه بمنشأة أخرى، إذ يتعين عليه استخراج بطاقة ثانية بالبيانات الجديدة.

وقالت إن عضوية بطاقة «أبشر» تكون لمدة سنة ميلادية من تاريخ صدورها، قابلة للتجديد، من خلال تقدّم المواطن بطلب رسمي للوزارة بعد انتهاء صلاحيتها.

وأعلنت الوزارة عن تخصيص برامج خصومات كبيرة للمواطنين، العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص وشبه الحكومي والمناطق الحرة، بالتعاون مع شركائها في مبادرة «أبشر»، تصل إلى 60% في خمسة قطاعات خدمية، تشمل التجزئة، والصحة، والفنادق، والترفيه، والاتصالات، على مستوى إمارات الدولة.

وأطلقت حملة إلكترونية على منصاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، للترويج للخصومات الجديدة، تحت عنوان «كل أيامك جمعة بيضاء»، لافتة إلى تحديث قائمة الجهات المشمولة بالخصومات، بمناسبة الجمعة البيضاء، وبثها على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي.

وتوفر الوزارة بطاقة «أبشر» للعاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمواطنات، بعد أن يتقدموا بطلب الحصول على البطاقة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae، حيث يمكنهم الاستفادة من المميزات من خلال إبراز البطاقة لدى شركاء البرنامج، أو من خلال تفعيل عضويتهم عبر التطبيق الذكي absher offers المتوافر على متجرَي «غوغل» و«أبل ستور».

وتحدد الوزارة خمسة شروط للحصول على عضوية المبادرة، أولها أن يكون المتقدم للحصول على البطاقة من مواطني الدولة، وأن تكون له بطاقة عمل صادرة من الوزارة، وأن يكون على رأس عمله، وأمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر مستمرة لدى منشأة واحدة تحتسب من تاريخ إصدار بطاقة العمل، وأن يكون مسجلاً في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق أبوظبي للتقاعد، وأن يكون راتبه محولاً من خلال نظام حماية الأجور لآخر ثلاثة أشهر، وأن يستوفي بيانات نموذج التسجيل واعتماده إلكترونياً.

وعن خطوات التسجيل، أفادت بضرورة تعبئة النموذج عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، بعد الدخول على الموقع واختيار مبادرة «أبشر» من الصفحة الرئيسة، ثم اختيار تسجيل المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، وإدخال رقم بطاقة العمل، وتعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة، وقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، وأخيراً النقر على أيقونة «إرسال».

الوزارة حدّدت

خمسة شروط

للحصول

على عضوية

بطاقة «أبشر».