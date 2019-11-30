شرطة أبوظبي تكافح الجرائم الإلكترونية بالمعرفة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نظّمت شرطة أبوظبي جلسة حوارية لضباط التحقيق بعنوان «التحليل الاستباقي للجرائم الإلكترونية» بهدف نشر المعرفة بالجرائم الإلكترونية. وعقد الجلسة مركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية، وبالتعاون مع قطاع الأمن الجنائي، بحضور مختصين في مكافحة الجرائم الإلكترونية والتحقيق. وتضمنت أربعة محاور رئيسة، وهي التعريف بالجريمة الإلكترونية، والإجراءات المتبعة لضابط التحقيق في بلاغات الجرائم الإلكترونية، والأخطاء الشائعة لضباط التحقيق في البلاغات الإلكترونية، والتحديات المستقبلية. واستعرضت القوانين الخاصة بها بالإضافة إلى التوعية الأمنية والإجراءات المتبعة لضابط التحقيق خلال البلاغات الإلكترونية والجوانب التي تتطلب التدقيق عليها، خصوصاً مرحلة المعاينة، ومناقشة التحديات المستقبلية الأمنية للجرائم الإلكترونية، وفرص التحسين والمقترحات التطويرية في مكافحة الجريمة.