المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحلات

طالب ركاب بزيادة عدد رحلات النقل البحري من وإلى قناة دبي المائية، وقالوا إن ذلك يمكن أن يسهل على كثير من العاملين في المؤسسات الواقعة على امتداد شارع الشيخ زايد، استخدام تلك الوسائل للوصول إلى أعمالهم.

استعلامات

اشتكى قراء من صعوبة الحصول على الكثير من خدمات البنوك وشركات الاتصالات عبر المكالمات الهاتفية، وقالوا إن السبب في ذلك يعود إلى الردود الآلية التي بدأ الكثير من الجهات اعتمادها، بدلاً من الردود البشرية، لتوفير النفقات، إذ إنها لا تنجح في إيصال طالبي الخدمات إلى مبتغاهم في الكثير من الأحوال، بعد أن يكونوا قد أهدروا مالهم ووقتهم.

متابعة

اقترح ولي أمر طالب يدرس في السنة الأولى بإحدى الجامعات المحلية، أن تعتمد الجامعات نظاماً إلكترونياً لـ«متابعة الطالب»، بحيث يستطيع ذوو كل طالب أن يتعرفوا إلى مستواه الدراسي، ومدى انتظامه في الدراسة، وسلوكه مع زملائه وأساتذته والعاملين داخل الجامعة.

مصارف

لاحظ قراء أنه على الرغم من ديناميكية القطاع المصرفي في الدولة، إلا أن موقع اتحاد مصارف الإمارات لا يشهد تحديثاً، أو يدعّم بأرقام ودراسات عن القطاع بالوتيرة ذاتها، ويفتقر إلى أبسط المؤشرات التي تعكس قوة قطاع يعد الأكبر عربياً وخليجياً.

استرجاع

اشترى قارئ منتجاً عبر موقع تسوق إلكتروني، ثم طلب إرجاعه، وبعد قبول الطلب من الشركة، وإرجاع المنتج فعلا، لم تُعد له الشركة قيمة الثمن، وذلك على الرغم من مرور ثلاثة أسابيع على الأمر، علماً بأن الموظف أخبره بأن المبلغ سيودع في حسابه في غضون ثلاثة أيام فقط.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com