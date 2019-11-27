رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 662 سجيناً ويتكفل بغراماتهم

المصدر: أبوظبي - وام

أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالإفراج عن 662 سجيناً، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم، تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء، في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة، وتخفيف معاناة أسرهم.

وأكد النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، بالمناسبة الوطنية المجيدة لليوم الوطني الثامن والأربعين، تصدر عن قائد يعيش لإسعاد شعبه، وكل من يعيشون على أرض الدولة، وغرس القيم الوطنية في أبنائها، ومع هذا العفو السامي في اليوم الوطني تلوح للمفرج عنهم فرصة الاندماج في المجتمع، والعودة إلى السلوك المستقيم، وأن يصبحوا في قادم الأيام أفراداً صالحين يشاركون في العمل والبناء، ويضيفون إلى مسيرة الخير والنماء، لمنح عائلاتهم وذويهم حياة أفضل، ويرتبط في نفوسهم معنى الدولة العظيمة التي يعيشون على أرضها بفرحة نيل حريتهم، كما تكشف هذه المكرمة عن حس إنساني رفيع في قائد الدولة ورئيسها، بما تدخله علـى عائلات المفرج عنهم وذويهم من شعور بالسرور، لعفو اقترن بيوم العزة والفخر لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعا النائب العام للدولة المشمولين بالعفو إلى الاستقامة مستقبلاً، ليحققوا لأنفسهم وذويهم حياة أفضل وأكثر إشراقاً.

الدكتور حمد سيف الشامسي:

• «المكرمة تصدر عن قائد يعيش لإسعاد شعبه، وكل من يعيشون على أرض الدولة».