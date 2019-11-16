«تقلبات جوية» حتى الإثنين.. وأمطار مصحوبة بـ«برق ورعد» الثلاثاء

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

تشهد الدولة تقلبات في الأحوال الجوية، منذ ليلة أمس، تستمر حتى الإثنين المقبل.

وعزا المركز الوطني للأرصاد الأسباب إلى التأثر بامتداد منخفض جوي سطحي يتزامن معه امتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تكاثر السحب على الجزر والبحر وبعض المناطق الساحلية والشمالية على فترات متباعدة، تتخللها سحب ركامية، مع فرصة لسقوط أمطار. كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، ويكون البحر متوسط الموج بوجه عام، يضطرب أحياناً مع السحب.

وتوقّع المركز أن يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا خلال الفترة من الثلاثاء إلى الأحد المقبلين، مصحوباً بكتلة هوائية باردة نسبياً، وبتيار هوائي يعمل على تدفق السحب من الغرب على شكل موجات متتالية تتخللها سحب ركامية ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، مع الرعد والبرق أحياناً على مناطق متفرقة. كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، وتكون قوية السرعة، مع السحب الركامية. ويكون البحر مضطرب الموج بوجه عام، ومتوسط الموج في بحر عمان.

ودعا المركز إلى التزام الحذر أثناء قيادة المركبات، ومع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة. كما نصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، محذراً من ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان.

وتابع المركز أن طقس اليوم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، مع تكاثر السحب على الجزر وبعض المناطق الساحلية الشمالية والغربية، لافتاً إلى وجود فرص لسقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 42 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس سيظل غداً، غائماً جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، مع استمرار تكاثر السحب على الجزر وبعض المناطق الساحلية الشمالية والغربية، وبقاء فرص لسقوط أمطار، بينما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، لتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 42 كم/‏‏‏س على البحر، الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الإثنين سيكون غائماً جزئياً على بعض المناطق، مع ظهور بعض السحب الركامية على البحر والجزر، وتظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وفي ما يتعلق بالطقس منتصف الأسبوع، توقّع المركز أن يكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع استمرار تكاثر السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، يصاحبها أمطار مختلفة الشدة قد تكون مصحوبة بالرعد والبرق أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً، خصوصاً مع السحب، موضحاً أن سرعتها ستراوح من 25 إلى 40 كم/‏‏‏س، تصل إلى 55 كم/‏‏‏س على البحر، الذي سيكون متوسط الموج، يضطرب في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

- طقس اليوم سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع تكاثر السحب

على الجزر والمناطق الساحلية الشمالية والغربية.