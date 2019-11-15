"الأرصاد" يحذّر: 10 أيام "تقلبات جوية" وأمطار مصحوبة بـ"برق ورعد"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تشهد اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى يوم الاثنين المقل، تقلبات في الأحوال الجوية، حيث تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي يتزامن معه امتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تكاثر السحب على الجزر والبحر وبعض المناطق الساحلية والشمالية على فترات متباعدة، يتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة لسقوط الأمطار، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، ويكون البحر متوسط الموج بوجه عام يضطرب أحيانا مع السحب.

وتوقّع المركز أن يتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا خلال الفترة من يوم الثلاثاء إلى يوم الأحد المقبلين، مصحوباً بكتلة هوائية باردة نسبياً، وكذلك مصحوباً بتيار هوائي يعمل على تدفق سحب من الغرب على شكل موجات متتالية يتخللها سحب ركامية ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة، مع الرعد والبرق أحياناً على مناطق متفرقة، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والاتربة وتكون قوية السرعة مع السحب الركامية والبحر مضطرب الموج بوجه عام، ومتوسط الموج في بحر عمان يضطرب مع السحب.

ونصح المركز الوطني للأرصاد بالحذر اثناء قيادة المركبات، وكذالك مع تدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما ينصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، ويحذر مرتادي البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي و بحر عمان.