"الأرصاد": سقوط أمطار جديدة "احتمال وارد اليوم"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن طقس اليوم يظل غائماً جزئيا على بعض المناطق، منوهاً إلى ظهور سحب على الجزر وبعض المناطق الشرقية والغربية تكون ركامية، مع احتمال سقوط الأمطار.

وأوضح المركز أن الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناَ لتكون مثيرة للأتربة مع نشاط السحب، فيما يبقى البحر متوسط يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وبحسب المركز تتعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي على المناطق الشمالية والشرقية، وامتداد مرتفع جوي على المناطق الغربية، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، صحواً إلى غائماً جزئياً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مع ظهور السحب على بعض المناطق الغربية، لافتاً إلى أن سرعتها تتراوح من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط يضطرب أحياناً في بحر عمان.