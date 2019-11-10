شرطة دبي تطلق بلاغات أمن المدارس على تطبيقاتها الذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مجلس مديري مراكز الشرطة، بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، خاصية «البلاغات المتعلقة بأمن المدارس»، وإضافتها إلى خدمة «عين الشرطة» المتوافرة على تطبيقات شرطة دبي الذكية، وذلك بمتابعة مباشرة من القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري.

وتتيح خاصية «البلاغات المتعلقة بأمن المدارس» لجميع أفراد الجمهور وأولياء الأمور، تقديم البلاغات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق هذه الخدمة، كما بإمكانهم إرفاق صور أو مقاطع فيديو أو رسائل صوتية مع البلاغ.

وقال مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مبادرة أمن المدارس العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، إن خدمة «عين الشرطة» تأتي تنفيذاً لمبدأ الشراكة المجتمعية الذي تحرص شرطة دبي على تعزيزه مع مختلف القطاعات وشرائح المجتمع، عن طريق المساهمة في حفظ الأمن والحد من الجريمة، والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية، وحماية وطننا والحفاظ على النهج القويم، والحد من الجريمة عبر التعاون في معرفة الجناة وضبطهم، وذلك لنكون جميعنا يداً واحدة تسهم في تعزيز أمن واستقرار المجتمع.

وأوضح آل مالك أن طريقة الاستخدام تتمثل في اختيار خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي، ومن ثم اختيار نوع البلاغ، ثم تحديد موقع البلاغ على الخريطة، وإضافة الملاحظات إن وجدت، وإرسال صورة أو فيديو أو رسالة نصية، أو صوتية، وبعد ذلك يتم إرسال البلاغ للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

ونوه بأن الخطوة المقبلة سيتم تنفيذها قبل نهاية العام الجاري من خلال توفير برنامج متكامل على الهواتف الذكية، أسوة ببقية الخدمات التي تقدمها شرطة دبي.