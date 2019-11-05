إغلاق مطعم في "العين" بسبب "انتشار الحشرات"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية «مطعم كرست » في منطقة المعترض بمدينة العين وذلك نظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، ولخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية حيث تم تحرير 4 مخالفات بحق المنشأة منذ بداية العام الجاري نتيجة وجود حشرات في مناطق متفرقة بالمطعم وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن الإغلاق الإداري للمطعم سيظل ساري المفعول حتى يتم تصويب المخالفات وإزالة أسبابها، مع ضرورة استيفاء كافة الاشتراطات اللازمة لمعاودة مزاولة النشاط، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية التي تنفذها الهيئة بانتظام تستهدف ضمان تطبيق أفضل ممارسات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي،واكتساب ثقة المستهلكين في جودة منظومة الغذاء.

وأهابت الهيئة بجميع أصحاب المنشآت الغذائية ومتداولي الغذاء والعاملين في قطاع الأغذية والمشروبات الالتزام بضوابط واشتراطات السلامة الغذائية، مع الالتزام بقواعد الصحة والنظافة العامة، كما تناشد الهيئة جمهورالمستهلكين بالتواصل معها والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم

مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي .