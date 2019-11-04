«مها» تتحول إلى إعصار «درجة ثانية» اعتباراً من اليوم.. وتأثيراته في الدولة حتى الأربعاء

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن المركز الوطني للأرصاد تطوّر العاصفة المدارية «مها» في شرق بحر العرب، إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، يقع عند خط عرض 17.6 شمالاً وخط طول 65.9 شرقاً، منوهاً إلى أن سرعة الرياح حول مركزه تراوح بين 120 و130 كم/‏‏‏‏‏‏‏س.‬

وتوقّع المركز أن يتحول الإعصار المداري «مها» من الدرجة الأولى (وحركته باتجاه شمال غرب إلى وسط بحر العرب)، للدرجة الثانية بسرعة رياح حول مركزه تراوح بين 160 و170 كم/‏‏‏‏‏‏‏س خلال اليوم، ثم ينحرف باتجاه شمال شرق غداً.‬

وفي ما يتعلق بالتأثير المتوقع في الدولة، أفاد المركز بأنه أحدث اضطراباً في الموج، أمس، في بحر عمان، مشيراً إلى أن المد البحري سيغمر بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي خلال المد العالي، في الفترة من اليوم وحتى بعد غد.

وبحسب المركز، تتعرض الدولة لامتداد منخفض جوي ضعيف على معظم المناطق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن الطقس، اليوم، سيكون صحواً إلى غائم جزئي، خصوصاً شرقاً، ورطباً خلال ساعات الليل، حتى صباح غد، على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تراوح سرعتها بين 16 و26 كم/‏‏‏‏‏‏‏س، وتصل إلى 36 كم/‏‏‏‏‏‏‏س على البحر، الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يستمر الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي أحياناً، ورطباً خلال ساعات الليل، حتى صباح بعد غد، على بعض المناطق الغربية والوسطى، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف أو الضباب، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 16 و26 كم/‏‏‏‏‏‏‏س، وتصل إلى 36 كم/‏‏‏‏‏‏‏س على البحر الذي يظل خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب في بحر عمان. وأوضح أن طقس بعد غد، سيكون غائماً جزئياً ومغبراً نهاراً، على أن تظهر بعض السحب شرقاً وشمالاً (قد تكون ركامية) بعد الظهر، على أن تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏‏‏‏‏‏س، وتصل إلى 42 كم/‏‏‏‏‏‏‏س على البحر، الذي يصبح مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

طقس الأسبوع

توقّع المركز أن يكون طقس نهاية الأسبوع صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، مع استمرار ظهور بعض السحب شرقاً (قد تكون ركامية بعد الظهر)، منوهاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً، لتراوح سرعتها بين 18 و28 كم/‏‏‏س، وتصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر، الذي يصبح متوسط الموج في الخليج العربي ومضطرباً في بحر عمان.

تتعرض الدولة لامتداد منخفض جوي ضعيف على معظم المناطق