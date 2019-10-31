بالفيديو.. شاهد شروق الشمس في الفضاء

نشر هزاع المنصوري على "تويتر" مقطع فيديو، يوضح شروق الشمس من الفضاء، حيث التقط المقطع من محطة الفضاء الدولية.

وكتب المنصوري تعليقاً على مقطع الفيديو، قائلاً: "هزاع المنصوري: لشروق الشمس في الأرض بهجة خاصة، ولكن لاحتضان هذا الشروق شعوراً آخر، وأجمل ما في ذلك أن رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية يشهدون 16 شروقاً وغروباً للشمس في اليوم الواحد".

وكان المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، وأول عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، وقضى على متنها ثمانية ايام، أجرى خلالها عددا من التجارب العلمية.

وبدأت الرحلة في 25 من سبتمبر الماضي، وانتهت بعودة المنصوري إلى الأرض في الثالث من أكتوبر الجاري.