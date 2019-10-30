«الأرصاد»: تأثيرات «كيار» مستمرة شرق الدولة حتى يوم غدٍ

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بتحرك العاصفة المدارية «كيار» من الدرجة الثالثة، في وسط بحر العرب، ليصبح موقعها عند خط عرض 19.4 درجة شمالاً وخط طول 63.4 درجة شرقاً، لافتاً إلى أن سرعة الرياح حول مركزها تقدر بنحو 200 إلى 210 كم/‏‏س، تصاحبها سحب ركامية ممطرة.

وتوقع المركز أن تستمر العاصفة المدارية بالتحرك باتجاه جنوب غرب بحر العرب، حيث تتحول إلى عاصفة من الدرجة الثانية ثم إلى الدرجة الأولى خلال الـ24 ساعة المقبلة، على أن تقدر سرعة الرياح حول مركزها بنحو 170 إلى 140 كم/‏‏س، مشيراً إلى أن التأثير المتوقع في الدولة من العاصفة، يتمثل في اضطراب البحر بالساحل الشرقي للدولة يستمر حتى غدٍ الخميس‬، كما يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل الشرقي في فترة المد العالي.

وأشار المركز إلى تعرض الدولة لامتداد منخفض جوي ضعيف على معظم المناطق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، موضحاً أن طقس اليوم سيكون صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً على بعض المناطق، فيما يكون رطباً ليلاً حتى صباح الخميس على المناطق الغربية.

ولفت إلى أنه ستظهر بعض السحب شرقاً، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، خصوصاً شرقاً، على أن تراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، مع ظهور بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تصبح شمالية غربية بعد الظهر، معتدلة السرعة تنشط أحياناً، لافتاً إلى أن سرعتها تراوح بين 20 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان. وذكر المركز أن طقس الجمعة سيظل غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع استمرار ظهور بعض السحب الركامية شرقاً، مشيراً إلى حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحياناً، تراوح بين 20 و30 كم/‏‏س، وتصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر الذي يظل متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وعن حالة الطقس يوم السبت المقبل، توقع المركز أن يكون غائماً جزئياً بوجه عام نهاراً، ورطباً ليلاً حتى صباح الأحد، مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، خصوصاً شمالاً.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة إلى نشطة أحياناً، تراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

• تعرُّض الدولة لامتداد منخفض جوي ضعيف على معظم المناطق.