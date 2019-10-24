مؤتمر الأمن البيولوجي ينطلق في دبي الإثنين المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في دبي، الإثنين المقبل، أعمال مؤتمر الإمارات الرابع للأمن البيولوجي لمدة يومين، الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، تحت شعار: «نحو أمن بيولوجي مستدام»، بمشاركة عالمية ووطنية واسعة، مستهدفاً استعراض أفضل التجارب العالمية في هذا المجال، ومناقشة أهم التحديات والمتطلبات لتطبيق منظومة أمن بيولوجي متكاملة.

وقال الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في الوزارة، المهندس سيف محمد الشرع، في بيان صحافي، أمس، إن المؤتمر يشكل عنصراً أساسياً في جهود اللجنة الوطنية، الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي، التي أقرها مجلس الوزراء عام 2013، تحت شعار: «أمن بيولوجي متكامل»، خصوصاً في ما يتعلق ببناء القدرات وتأهيل وتمكين الكوادر البشرية.

وأوضح أن المؤتمر يمثل منصة مهمة تجمع الخبرات الدولية والوطنية، لتبادل الرؤى والأفكار لتطوير الإجراءات والتدابير التي من شأنها إضفاء قدر أكبر من الرقابة والسيطرة على انتقال العوامل البيولوجية بمختلف أنواعها، والحد من التهديدات التي تنطوي عليها، ووضع خطط استجابة متطورة تحد من الخسائر البشرية والمادية المرتبطة بهذه الحوادث في القطاعات المختلفة.