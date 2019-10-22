«مش» منصة مجانية توفر من دبي فرص عمل مبتكرة لأصحاب الكفاءات الحرة

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

انطلقت منصة «مش» (mesh) الإلكترونية من دبي، بأربعة مؤسسين من خريجي برنامج «القيادات المؤثرة» من «مركز محمد بن راشد لإعداد القادة»، لتشكّل حلقة وصل بين الشركات والمؤسسات الباحثة عن مواهب متميزة وبين أصحاب الكفاءات الحرة والمبدعين والباحثين عن نماذج عمل مرنة جديدة، في استشراف للتوجهات الاقتصادية المستقبلية، مثل الاقتصاد الرقمي والمعرفي والتشاركي، ما يرسخ مكانة دبي ودولة الإمارات مختبراً مفتوحاً للأفكار المبتكرة ووجهة عالمية لروّاد الأعمال ومؤسسي المشروعات الناشئة وأصحاب الأفكار الإبداعية المبتكرة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أثنى على مؤسسي المنصة من خريجي برنامج «القيادات المؤثرة» في تغريدة سابقة لسموّه عبر «تويتر» قال فيها: «أثناء تخريج قيادات جديدة من برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة.. اعتمدت لهم فكرتين لإنشاء مؤسستين غير حكوميتين تقدمان خدمات مبتكرة للمجتمع».

وتعتمد منصة «مش» الرقمية للأعمال التي أسّسها كلٌ من عالية الحمّادي ومنى عبدالحكيم وحسين خانصاحب وعائشة راورت، وجميعهم خريجو برنامج «القيادات المؤثرة»، على مبدأ الجمع بين الكفاءات الحرة والمبدعين والمحترفين المستقلين على منصة تفاعلية واحدة تتيح التواصل المباشر في ما بينهم دون وسطاء، وتعرّف بالفرص، وتخلق مساحات عمل جديدة للكفاءات تتلاءم مع اقتصادات المعرفة والخدمات الحرة التي يتجه العالم نحو تبنّيها بشكل متسارع.

وتمنح المنصة أصحاب الكفاءات الحرة فرصاً حقيقية ومساحات لإدراج مهاراتهم وخدماتهم من دون مقابل عبر المنصة التفاعلية، فضلاً عن إمكانية عرض مهاراتهم التخصصية ونماذج عن المشروعات التي أنجزوها بنجاح، لتكون في متناول الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال.

وقال مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، عبدالله الرميثي: «يسعدنا أن نرى توالي المبادرات الخلاقة التي يطلقها خريجو مركز محمد بن راشد لإعداد القادة عبر برامجه المختلفة، وهو ما يمثل ترجمةً وتحقيقاً لأهداف المركز في بناء وتطوير قيادات إماراتية قادرة على قيادة مشروعات تسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهة ريادية عالمياً، وذلك عبر برامج متخصصة لتأهيل الكوادر في القطاعين الحكومي والخاص إدارياً وفنياً ومهنياً، وفي هذا السياق يأتي إطلاق مبادرة (مش) التي توظف المعرفة والتطور التكنولوجي لترسيخ النمو المستدام لاقتصادنا الوطني».

بدورها، قالت عالية الحمّادي، خرّيجة برنامج «القيادات المؤثرة» الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة «مش» للأعمال: «تعلمنا من نموذج القيادة المتميز الذي يجسّده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن نضع الإنسان أولاً في كل ما نفكر فيه ونبتكره، وأن نحرص دائماً على خلق قيمة مضافة يعود نفعها على أكبر شريحة ممكنة. وتعلمنا أن نحافظ دائماً على حس الشغف والالتزام، والفضول والمرونة، وهو ما ألهمني وزملائي من خريجي برنامج (القيادات المؤثرة) في مركز محمد بن راشد لإعداد القادة لإطلاق منصة أعمال رقمية تخلق فرص عمل وابتكار لا محدودة للإماراتيين والمقيمين في الدولة، عبر تسهيل وصول الشركات والجهات الباحثة عن مؤهلات ومهارات بعينها لأصحاب المواهب والخبرات المتميزة».

وحددت الحمّادي أهداف المنصة بالقول: «تتمثل رؤية منصة (مش) للأعمال في رسم مستقبل العمل الحر بمفهوم جديد، وذلك من خلال ربط أصحاب المشروعات والشركات بذوي الكفاءات الحرة من مواطني الدولة ومقيميها، وكذلك من الباحثين عن فرص عمل ذات أفق مستقبلي من شتى أنحاء العالم بشكل مباشر ودون وسطاء، بالاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي التي أصبحت متاحة وفي متناول الجميع، إلى جانب بناء مجتمع أعمال قائم على الثقة المتبادلة بين الجانبين، وإحداث تغيير إيجابي في قطاعات الأعمال الجديدة، وتمكين أصحاب الكفاءات الحرة وخلق المزيد من الفرص لهم».

وجاء اسم المنصة «مش» من كلمة «الشبكة» باللغة الإنجليزية لما فيها من دلالة على التناغم والترابط والتواصل، وهي الفكرة التي تعكسها المنصة.