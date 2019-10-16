محمد بن زايد وبوتين يترأسان اجتماعاً اقتصادياً لمسؤولي التعاون الإماراتي - الروسي

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس جمهورية روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، اجتماعاً ضم المسؤولين عن ملف التعاون الاقتصادي في الجانبين الإماراتي والروسي. وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، والبنية التحتية والنقل والسياحة، والأمن الغذائي والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى التي تميز العلاقات الإماراتية - الروسية.

وتطرق الاجتماع إلى التبادل التجاري بين البلدين، والنمو المتسارع الذي شهده خلال السنوات الأخيرة، ما جعل الإمارات الشريك التجاري الأول لروسيا في منطقة الخليج العربي، والعمل المشترك على توسيع هذا التبادل وتعميقه في المستقبل.

كما بحث الاجتماع إعلان الشراكة الاستراتيجية الذي تم توقيعه بين البلدين، العام الماضي، ودوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، وآليات تفعيله وتعظيم مردوده على هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة. كما تطرق الاجتماع إلى دور الأجهزة والكيانات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وروسيا إلى الأمام.

واستشرف الاجتماع مستقبل العلاقات الاقتصادية والتنموية، وضرورة استثمار الفرص الكثيرة والواعدة المتاحة في مسار هذه العلاقات، وتشجيع الشراكات على المستويين الحكومي والخاص بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية الاجتماع، بالحضور من القيادات الاقتصادية الروسية، التي أسهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا.

وقال سموه إن علاقات البلدين شهدت تقدماً ملحوظاً، مؤكداً الحرص على تعزيز وتوسيع هذه العلاقات في القطاعات كافة لتحقيق الأهداف المرجوة. وثمّن سموه التعاون مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر وتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، وقال: «نحن على ثقة بتطور هذا التعاون ونموه في المستقبل».

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي عن ترحيبه بالمجتمعين لمناقشة أفق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، مؤكداً أهمية ترسيخ التعاون الصناعي والاقتصادي بين البلدين. وقال: «إننا نعد دولة الإمارات شريكاً تجارياً محورياً»، مشيراً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتحقيق النجاح في المجالات الاستثمارية. وأشار إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار يعد أول صندوق يقوم بالتعاون مع الصندوق الاستثماري الروسي المباشر، ويتجاوز العائد ثلاثة أضعاف المستوى العالمي، منوهاً بأن تعاون الجانبين يشمل البتروكيماويات والصحة والنقل، والبنية التحتية والفضاء والذكاء الاصطناعي. وقال: «إننا في روسيا نبذل قصارى جهدنا ليشعر رجال الأعمال الأجانب بالارتياح نحو الاستثمار في روسيا، وعندنا قدرات وفرص في مجالات التقنيات والنقل ومختلف القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية».

وأشار إلى التعاون المشترك بين البلدين في مجال استخراج النفط، مرحّباً بدخول الإمارات في إنتاج سيارة «أوروس»، وكذلك التعاون في مجال الزراعية والأغذية، ونحن جاهزون للتعاون في مجال استكشاف الفضاء.

ولي عهد أبوظبي:

«علاقات البلدين شهدت تقدماً ملحوظاً، وحريصون على تعزيز وتوسيع هذه العلاقات».

الرئيس الروسي:

«الإمارات شريك تجاري محوري، وجاهزون للتعاون في مجال استكشاف الفضاء».