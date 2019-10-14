موقف لا ينساه القائد العام لشرطة دبي بأحد المصاعد

المصدر: محمد فودة - دبي

قال القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري لـ"الإمارات اليوم" إن هناك واقعة لا ينساها حين كان في زيارة لأحد الأبراج، وأثناء نزوله في المصعد، وقف في أحد الطوابق وفتح الباب وكان رجلاً كبيراً في السن وزوجته يقفان، وحين رأوه تراجع الرجل، وتردد في الدخول، ثم سأل عن إمكانية مرافقته في المصعد، فابتسم له مستغرباً تردده، فأجابه الرجل بأن تربى من صغره على الخوف من رجال الشرطة.

وأكد المري أن شرطة دبي عملت جاهدة طوال السنوات الأخيرة على تغيير مثل هذه الثقافة، حتى صارت قريبة من الناس، ويكفي زيارة العشرات للمتحف الجديد بأكاديمية الشرطة، ورغبة البعض في إقامة فعالياتهم به، فضلاً عن حرصهم على التصوير في دوريات شرطة دبي، مشيراً إلى أن قرب الناس يضاعف شعورهم بالمسؤولية وحرصهم على المشاركة في حفظ الأمن والالتزام بالقانون.