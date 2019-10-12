«البيئة» تسمح لأصحاب الطرادات بالصيد بطريقة الحلاق

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً رقم (468) لسنة 2019، بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)، يسمح للصيادين المرخصين تحت نوع (طراد) بصيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)، وحدّد القرار في مادته الثانية فترة السماح بصيد الأسماك السطحية بهذه الطريقة خلال الفترة من أول نوفمبر حتى 30 أبريل من العام الذي يليه.

وقالت رئيس قسم الثروة السمكية في الوزارة، حليمة الجسمي، إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في ما يتعلق باستدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، ويهدف إلى تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة شباك الصيد بالحلاق (التحويط)، وإعطاء فرصة لنمو الأسماك السطحية المستهدف صيدها بهذه الطريقة مثل الخباط والقباب لتصل الى أحجام يستفاد من قيمتها السوقية والغذائية بما يعود بالنفع على المستهلكين كقيمة غذائية، وتعزيز الاستفادة المالية للصيادين من مهنة الصيد لتعويض نفقاتهم التشغيلية لرحلات الصيد وتكاليفهم لمعدات وأدوات الصيد.

وحدّدت المادة الثانية من القرار مواصفات الشباك المستخدمة في الصيد بحسب المنطقة التي سيتم الصيد فيها، فبالنسبة للساحل الممتد من دبي وحتى رأس الخيمة، وبالنسبة لمنطقة الصيد في الساحل الشرقي للدولة، يجب ألا يزيد طول الشباك على 1100 متر، وألا يزيد عرضها عن 28 متراً، فيما تتطابق مواصفات فتحات الشباك بالنسبة لأسماك القرفا والأسماك السطحية الأخرى مع موصفات منطقة الصيد الأولى.

وألزم القرار في مادته الثالثة الصيادين بأن تكون سماكة خيط الشباك واحدة لكل عدة، وأن يتم ربط أحد أطراف الشباك بالقارب، مع وضع علامة ضوئية على الطرف الآخر من الشباك، وأن تكون قطع الفلين (الكرب) عائمة فوق سطح البحر.

وحظر القرار في مادته الرابعة استخدام الشباك المصنوعة من النايلون، أو الشباك أحادية أو ثنائية أو ثلاثية الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحد وشـباك النايلون متعددة الطبقات.

وحظر رمي الشباك التالفة والأسماك الفاسدة في البحر أو على الشاطئ، ملزماً الصيادين بضرورة التخلص منها في الأماكن المخصصة، كما حظر تركيب وحمل أكثر من رافعة بحرية (ونش) على قوارب الصيد المرخص لها الصيد بواسطة الشباك، وحظر إغلاق الشباك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقة الحلاق (التحويط).

كما شملت المحظورات ربط شباك أكثر من قارب مع بعضها بعضاً أثناء الصيد، واستخدام الشبـاك بطريقة التدريس (المنصب القاعي /‏‏ السنيحة) في الصيد، واستخدامها بطريقة المد الثابت (المد الغافي) في الصيد، واستخدام الحبل المطلي بالرصاص بكل أنواع شباك الصيد، واستخدام الأضواء الموصلة بمولدات كهربائية أو بطاريات موجهة على سطح البحر لتجميع وصيد الأسماك.

ومنعت المادة الرابعة الصيد بواسطة الشباك بصورة دائمة في مناطق المحميات الطبيعية أو الاصطناعية البحرية، ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات الطبيعية أو الاصطناعية والخيران سواء الطبيعية أو التي تم توسيعها وتعميقها.

وألزم القرار الصيادين بضرورة المرور على نقاط التسجيل والتفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل في موانئ الصيد المختلفة لدى خروجهم أو عودتهم من رحلة الصيد، وتسجيل ميناء الصيد التابع له الصياد لدى مراكز جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل الموجودة في الميناء نفسه وإبلاغ المركز بأي تعديل يطرأ بتغيير ميناء الصيد، والتقيد بالمسافات المحددة بموجب التشريعات الاتحادية والمحلية بشأن الابتعاد عن الجزر الطبيعية والمنشآت البترولية أثناء الصيد، واتباع التعليمات الأمنية، والتقيد بالقرارات والتعاميم التي تصدرها السلطات المختصة في كل إمارة في ما يتعلق بتنظيم الصيد في حال رغبته في الصيد بالمياه التابعة لهذه الإمارة بما لا يتعارض مع القوانين والقرارات الاتحادية.