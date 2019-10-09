خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق "لحظات أبوظبي" لتعزيز الروابط المجتمعية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اليوم، إطلاق المبادرة المجتمعية "لحظات أبوظبي"، التي تندرج في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، وتهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية في العاصمة، وتستمر حتى نهاية العام.



وتفصيلاً، تهدف مبادرة "لحظات أبوظبي"، التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع وتبدأ فعالياتها رسمياً اعتباراً من 17 أكتوبر، إلى بناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع، عبر 25 فعالية ونشاطاً سيتم تنظيمها في خمس مناطق رئيسية في أبوظبي، وهي جزيرة الريم، والكورنيش، والبطين، وجزيرة الحديريات، ومنطقة وسط العاصمة "داون تاون"، وذلك للاحتفاء بالتنوّع الثقافي والاجتماعي بأبوظبي، وتعزيز نسيج المجتمع الواحد، فيما سيصل عدد أنشطة وفعاليات المبادرة خلال عامين إلى 200 فعالية مختلفة.



وجاء الإعلان الرسمي عن إطلاق المبادرة المجتمعية خلال حفل نظمته الدائرة في خيمة "لحظات أبوظبي" بمنطقة الكورنيش، بحضور أكثر من 150 من قيادات ومسؤولي حكومة أبوظبي، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، وممثلي وسائل الإعلام.



وتعد "لحظات أبوظبي" واحدة من مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بميزانية 50 مليار درهم، لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي وترسيخ مكانتها المرموقة لتصبح واحدة من أفضل المدن عالمياً لممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل والزيارة.



وقال رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير خميس الخييلي: "تحرص حكومة أبوظبي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على إيلاء أفراد المجتمع كافة الاهتمام والرعاية وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وهذا ما يجسده برنامج أبوظبي للمسرعات الحكومية "غداً 21" الذي جاء ليعزز قوة وتماسك المجتمع وتعاون جميع أفراده للمساهمة في صناعة الفرص التنموية والاستفادة منها".

وأضاف: "تنمية المجتمع وتعزيز نمط الحياة محوران أساسيان من المحاور الأربعة لبرنامج "غداً 21"، ومن هذا المنطلق، فإننا نعمل ووفق رؤية واسعة تهدف إلى تعزيز الشراكة القائمة مع المجتمع، عبر تبنّي البرامج والمبادرات التي تسهم في إرساء منظومة متكاملة تعزز من مساهمة المجتمع في المشهد التنموي المستدام".

وتابع: "تلتزم دائرة تنمية المجتمع، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، بتوفير كافة متطلبات الأفراد احتياجاتهم وتطلعاتهم"، وذلك عبر التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة حاضنة للأشخاص من مختلف الخلفيات الثقافية والاجتماعية مهما تنوعت.

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من جانبه أكد المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، سلطان المطوع الظاهري أن مبادرة "لحظات أبو ظبي" تعد أحد المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية دورهم في الدفع بعجلة التنمية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المبادرة تجسد مفهوماً متكاملاً للمجتمعات المحلية في أبوظبي، ولها دور فاعل في استقرار المجتمع، وإرساء العلاقات الإيجابية بين أفراده، عبر توفير بيئة مرحة تفاعلية حافلة بالأنشطة والفعاليات الترفيهية وبالقرب من مناطق سكنهم.



وأشار إلى أن تصميم الفعاليات والأنشطة، راعى في الاعتبار التعدد الثقافي في مجتمع إمارة أبوظبي، إذ يقطن في أبوظبي مواطني العديد من الجنسيات ومن مختلف الثقافات، وبالتالي فقد تم تصميم أنشطة تشمل مجالات متنوعة كالفنون، والموسيقى، والرياضة، والثقافة، والمطاعم، والتسوّق، وحماية البيئة، حيث تشكل المبادرة فرصة للاحتفاء بهذا التنوع المجتمعي في أبوظبي".