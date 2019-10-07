"محمد بن راشد للفضاء": هزاع المنصوري يتمتع بصحة ممتازة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم:

أكد رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، حمد عبيد المنصوري، أ ن "هزاع المنصوري يتمتع بحالة صحية ممتازة"، مضيفاً أن المنصوري يخضع حالياً لمجموعة من الفحوصات والاختبارات الطبية، استكمالا لمهمته العلمية بعد عودته سالماً من محطة الفضاء الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع هزاع المنصوري، مع كل من رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء حمد عبيد المنصوري، و المدير العام للمركز يوسف حمد الشيباني، و مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء المهندس سالم المري، ومدير مكتب رواد الفضاء سعيد كرمستجي، في مركز «يوري غاغارين» لتدريب رواد الفضاء بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو.