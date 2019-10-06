منتسبو الخدمة الوطنية والاحتياطية يتطوعون في «إكسبو 2020»

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومكتب إكسبو دبي 2020، مذكرة تفاهم، انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية التي يسعى برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى تحقيقها على الصعد كافة، وحرصه على نشر ثقافة التطوع بين الشباب المواطنين، وتعزيز دورهم ومسؤولياتهم تجاه وطنهم، لاسيما في المحافل والفعاليات التي تقيمها الدولة محلياً وإقليمياً.

وقع الاتفاقية رئيس الهيئة، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، بحضور القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري.

وأكد رئيس الهيئة رغبة طرفي المذكرة في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة والتوجهات الاستراتيجية للدولة، وتوظيف المكاسب الاستثنائية الواسعة التي ستعود على الإمارات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، خدمة للوطن ولإنجاح إكسبو 2020 دبي، باعتباره أحد الإنجازات التاريخية المشرفة التي يجب أن تظهر بالمستوى الرفيع الذي يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات وتحقيق التكامل في العلاقة، وترسيخ الشراكة في ما بينهما، إيماناً بأهمية التعاون بينهما بما يعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين. وقال إن مذكرة التفاهم المشترك تهدف إلى التنسيق والتعاون بشأن تطوع مجندي الخدمة الوطنية للمشاركة في إكسبو 2020 دبي، حيث سيشارك منتسبو الخدمة الوطنية والاحتياطية مع نحو 30 ألف متطوع في الترحيب بالعالم على أرض الإمارات واستقبال الملايين من الزوار خلال فترة الحدث الدولي، الممتدة على مدار ستة أشهر، من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021.

وسيؤدي المجندون مهام مختلفة تهدف إلى توفير تجربة استثنائية لزوار إكسبو والدول المشاركة. كما سيقوم مكتب إكسبو 2020 دبي بإعداد وتأهيل المجندين المتطوعين في الحدث الدولي، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية لضمان القيام بالأدوار المنوطة بهم، وتنفيذ المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه وإتقان واحترافية.

ويواصل برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 منح الفرص لجميع فئات المجتمع وشرائحه، للإسهام جنباً إلى جنب مع فريق العمل، لاستضافة إكسبو دولي استثنائي مميز على طريق المجد الذي خطته قيادتنا الرشيدة، التي صنعت مكانة عالية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية.