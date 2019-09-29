هزاع المنصوري: أتواصل مع أسرتي بهاتفي الخاص

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفاد رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، بأنه يتوافر على متن محطة الفضاء الدولية العديد من وسائل التواصل مع الأرض، وأشار إلى أنه يتواصل مع أسرته بواسطة هاتفه الخاص.

جاء ذلك، في رده على سؤال حول طريقة التواصل مع أسرته، وذلك في بثه المباشر الثالث من محطة الفضاء الدولية، منذ وصوله إليها يوم الخميس الماضي.

وقال المنصوري: أبنائي يشعرون بفخر لأنني رائد فضاء أمثل دولة الإمارات، وأتحدث إليهم في وقت فراغي، وأغلب أسئلتهم تنصب على طريقة أكلي ونومي وحياتي العادية.

وأضاف المنصوري: أسرتي أول من شجعني لأحلم بأن أكون رائد فضاء، ودعمت المدرسة طموحي.

وذكر أن التجارب العلمية على محطة الفضاء الدولية مفيدة للبشرية، لأنها دقيقة بسبب إجرائها في ظروف تكاد تنعدم فيها الجاذبية.