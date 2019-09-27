100 % توطين المناصب القيادية بالدفاع المدني في دبي

المصدر: محمد فودة - دبي

كشف مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة، بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، العميد جمال بن عاضد المهيري، أن نسبة التوطين في المناصب القيادية الميدانية والإدارية والإشرافية بالدفاع المدني في دبي بلغت 100%، في إطار استراتيجية طبقتها الإدارة بشكل ممنهج، تعتمد على إعداد وتأهيل واستقطاب الكوادر المواطنة، والاستثمار فيها بصورة صحيحة، وتوجيه الكفاءات الشابة في القطاعات الحيوية التي استفادوا من خبراتها ومؤهلاتها حتى تبوأت أعلى المناصب القيادية في الإدارات والمراكز.

وقال المهيري، في لقاء حول ملف التوطين إن الإدارة تطبق بشكل مستدام توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والقيادة، بشأن التوطين، لافتاً إلى تطبيق حزمة من الخطط والبرامج الرامية إلى تأهيل وتدريب المواطنين لتولي الوظائف القيادية، منها «دورة المستشار الداخلي، والإدارة الذكية، ورحلة المستقبل بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدبلوم المهني لإعداد المحاضرين، بالتعاون مع جامعة الشارقة، والدبلوم المهني للذكاء الاصطناعي»، وجميعها تصب في رفع قدرات وكفاءة المواطنين، وإعدادهم لتولي المناصب القيادية على مستوى إدارات الدفاع المدني بدبي، كما أن هذه الدورات والبرامج صممت لملاءمتها للواقع وللاحتياجات الوظيفية.

وأضاف أن «النمو المتسارع في التوطين للموارد البشرية في الإدارة العامة يشكل هدفاً استراتيجياً مستداماً، ما يؤكد الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة، بتمكين المواطنين من شغل الوظائف الأساسية والمساندة في جميع الإدارات والأقسام، ولهذا نشارك بصورة فاعلة في مختلف معارض التوظيف التي تنظم على المستوى الحكومي، من خلال منصة لترويج الوظائف إلى المواطنين، والعمل على استقطابهم، كما نتيح لهم فرص التقديم عبر الموقع الرسمي».

وأشار المهيري، إلى أن الإدارة أولت العنصر النسائي اهتماماً خاصاً، باعتباره شريكاً أساسياً في استدامة التنمية وعمليات التطوير، وحرصت على تعزيز دور المرأة ووجودها في المناصب القيادية، في مختلف المجالات التخصصية للدفاع المدني، مؤكداً الاستمرارية على النهج ذاته في بناء قدرات المرأة، بما يضمن توسيع مشاركتها التنموية، وتعزيز الريادة وروح المسؤولية لكل العنصر النسائي في الحاضر والمستقبل، وإعلاء مكانة المرأة بشكل عام.

وحول المجال التخصصي للإدارة في مجال الإطفاء والإنقاذ، أكد المهيري ارتفاع نسبة الإطفائيين المواطنين في السنوات الأخيرة في مختلف المراكز، بفضل سياسة الاستقطاب والتوظيف الفاعلة، نظراً للمكانة المرموقة التي يحظى بها الدفاع المدني بدبي، على ضوء الخبرات والتجارب الناجحة في المجال التخصصي، لافتاً إلى أن غير المواطنين يشغلون في الغالب الوظائف التنفيذية في الورش الفنية، وفي الخدمات المساندة، ما يؤثر إيجاباً في نسبة التوطين العامة.

رفع معدلات التوطين

أكد مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة، بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، العميد جمال بن عاضد المهيري، أهمية التدريب كأحد أهم محاور التطوير لمختلف الأعمال، لذا تبنى الدفاع المدني في دبي خططاً ترتكز على رفع معدلات التوطين في مجال التدريب التخصصي، بعد استكمال توطين الكادر التدريبي الأساسي.

وأشار إلى تصميم برامج تدريبية تشجع على التحفيز على الابتكار والحلول، وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتتيح المجال للكفاءات المواطنة الشابة لتولي مناصب قيادية مهمة.