اغلاق ساحة المواقف في "الكفاف" ضمن استكمال مشروعات "اكسبو"

المصدر: الامارات اليوم - دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إغلاق جزئي لساحة المواقف في منطقة الكفاف المحاذية لمنطقة الجافلية والواقعة مقابل مبنى اتصالات على شارع الشيخ خليفة بن زايد، وذلك ابتداءا من الجمعة 27 سبتمبر الجاري ولمدة 45 يوماً، وذلك في إطار أعمال إنشائية لتنفيذ مشروع محطة حافلات ومبنى مواقف متعدد الطوابق أعلى المحطة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المشاريع المغذية لخدمة معرض إكسبو 2020 وانسيابية الحركة المرورية في المنطقة المذكورة، موضحة أن هذه المرحلة ستشمل إغلاق 220 موقفاً على أن يتم افتتاح 185 موقفاً سطحياً مطوراً بعد انتهاء الفترة المحددة "45 يوماً".

وأضافت: إن المرحلة الثانية ستبدأ بإغلاق 95 موقفاً لمدة 7 شهور عقب انتهاء المرحلة الأولى بحيث تنتهي الأعمال في يونيو 2020 ، وأنه سوف يتم توفير 315 موقفاً متعدد الطوابق أعلى المبنى الجديد لمحطة الحافلات ليصبح الإجمالي 500 موقف، مشيرة إلى وجود بدائل خلال فترتي الإغلاق حيث يمكن لمستخدمي الطريق استخدام المواقف المتوفرة في المنطقة المقابلة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ، إلى جانب استخدام محطة الجافلية للمترو خلال تنقل الجمهور.

وأكدت الهيئة أن مشروع إنشاء محطة حافلات جديدة وإعادة هيكلة المواقف في منطقة الكفاف يسهمان في تعزيز ودعم استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى تحقيق بنية تحتية متكاملة للحركة المرورية، وذلك في إطار رؤيتها "تنقل آمن وسهل للجميع" .