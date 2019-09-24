إنفوغرافيك.. هزاع يحمل حلم الإمارات إلى الفضاء

المصدر: إنفوغرافيك: ماهر الجوهري

تنطلق عصر غدٍ الأربعاء مركبة الفضاء «مركبة سويوز إم إس 15» نحو محطة الفضاء الدولية، حاملة على متنها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، محققة حلم دولة الإمارات، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الوصول إلى الفضاء وصناعة المستقبل.

وتم أمس تثبيت صاروخ «سويوز إف جي»، الذي سيحمل المركبة، على منصة الإطلاق رقم 1، في قاعدة «بايكونور» الفضائية بكازاخستان، استعداداً لمهمة 25 سبتمبر.

ونُقل صاروخ «سويوز إف جي»، من مبنى تجهيز المركبة الفضائية في قاعدة بايكونور الفضائية، إلى منصة الإطلاق رقم 1، بواسطة سكة حديد، فيما استغرقت المرحلة الأولى من تثبيت الصاروخ على منصة الإطلاق 10 دقائق.

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