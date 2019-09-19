4 تغييرات على «بريد الخان» بعد تصنيفه ضمن أسوأ 5 مراكز

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بريد الإمارات، عبدالله الأشرم، لـ«الإمارات اليوم»، أنه منذ نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على صفحته على «تويتر»، بخصوص أسوأ وأفضل خمسة مراكز بالدولة، ووجوب نزول المسؤولين إلى الميدان، تم تشكيل فريق من 15 مسؤولاً وإدارياً من جميع الإدارات في المجموعة للعمل على تطوير الخدمات في مكتب بريد الخان، الذي حصل على أسوأ مركز في تقديم الخدمات.

وأشار إلى أن أهم التطويرات التي قام الفريق بتغييرها، بعد دراسته لاحتياجات المكتب بشكل عام، هي تعديل المنظر العام، وتطوير وزيادة عدد الأجهزة، وزيادة الموظفين من أربعة إلى ستة موظفين، وتغيير المدير العام، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لافتاً إلى أن المجموعة تنتظر التقرير التفصيلي للمتسوق السري لمعرفة الملاحظات والأخطاء، والعمل على تحسينها وإصلاحها.

وبيّن أن هناك 110 مكاتب تتبع مجموعة بريد الإمارات، بطاقم وظيفي 2400 موظف، تخدم أكثر من 50 ألف متعامل يومياً.

ولفت إلى أن القطاع البريدي العالمي يواجه تحديات كثيرة، ومجموعة بريد الإمارات تحرص على تطوير الخدمة، مبيناً أن مكتب بريد الخان أسس قبل نحو 40 عاماً، وتمت صيانته قبل فترة وجيزة.

وتابع أن المكتب ينجز ما يزيد على 100 معاملة يومياً، بمعدل 10 متعاملين في كل ساعة تقريباً، ويتم افتتاحه على مدار 12 ساعة، في كل وردية.

وأشار إلى أن مجموعة بريد الإمارات تقدم أكثر من 50 خدمة، منها الرسائل والطرود، والرسائل المسجلة، والبريد السريع، والخدمات السريعة، ودفع الفواتير المختلفة، والرخصة الدولية، وحجز تذاكر الطيران، وتسليم بطاقات الهوية الوطنية، وغيرها من الخدمات الأخرى.

من جانبهم، أكد متعاملون لـ«الإمارات اليوم»، خلال زيارتها للفرع الذي حصل على تصنيف أسوأ مركز خدمة على مستوى الدولة، أن المركز لم يتغير عليه شيء منذ أعوام سوى ديكوره، وتطوير خدماته الرقمية من حيث أخذ الرقم والاستقبال.

وتوقعوا أنه قد يكون حصل على أسوأ مركز في تقديم الخدمات بسبب نقص الكادر الوظيفي في الاستقبال خلال فترة المساء.

«بريد الإمارات»:

«ننتظر تقرير المتسوق السري لمعرفة الملاحظات

والأخطاء والعمل على تحسينها وإصلاحها».

50

ألف متعامل يستقبلهم

«بريد الإمارات».

100

معاملة يومياً

في مكتب الخان.