أهم التغييرات في "أسوأ فرع" لـ"بريد الإمارات"

المصدر: محمد الرفاعي _الشارقة

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة، عبدالله الاشرم، أنه منذ إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي قائمة بأسوأ وأفضل 5 مراكز خدمة في الدولة، تم العمل على تشكيل فريق من كافة الإدارات في مجموعة بريد الإمارات لتطوير الخدمات في فرع الخان الذي حصل على أسوأ مركز في تقديم الخدمات بالقائمة.

وأفاد الاشرم لـ"الإمارات اليوم" أن أهم التطويرات التي غيرها الفريق تشمل التعديل على المنظر العام وتطوير الأجهزة وزيادة عدد الموظفين، لافتاً الى أنهم ما زالوا ينتظرون تقرير المتسوق السري لمعرفة الأخطاء والعمل على تحسينها وإصلاحها.

وبين أن خدمات البريد عالميا تواجه تحديات كثيرة ويعتمد ذلك على الإيراد والصرف، مشيراً إلى أن فرع الخان مؤسس منذ 40 عاماً، ويستقبل يوميا ما يقارب 100 متعامل على مدار 12 ساعة.