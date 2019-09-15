«خليفة سات» يلتقط صورة من الفضاء لقاعدة بايكونور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التقط القمر الاصطناعي «خليفة سات» صورة فضائية عالية الوضوح، لقاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، التي يوجد بها حالياً رائدا الفضاء الإماراتيان: هزاع المنصوري وسلطان النيادي، خلال فترة العزل الصحي.

ومن المقرر أن ينطلق المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى محطة الفضاء الدولية في 25 الجاري.

ووصل رائدا الفضاء الإماراتيان إلى قاعدة بايكونور الفضائية في 10 الجاري، وأجريا اختبارات عدة للتحقق من جاهزية بدلة الفضاء السوكول (الصقر)، التي يتم ارتداؤها داخل مركبة السويوز، خلال رحلتي الإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية والعودة إلى الأرض، إضافة إلى الفحص الأول لمركبة السويوز MS-15؛ للتأكد من أن جميع المعدات والأجهزة والحمولة في وضعها الطبيعي، ولتسجيل أي ملاحظات للمهندسين المسؤولين عن المركبة؛ استعداداً لمهمة انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في 25 الجاري.

يشار إلى أن القمر الاصطناعي «خليفة سات» يمتلك خمس براءات اختراع، وصنع بالكامل في مختبرات تقنيات الفضاء بمركز محمد بن راشد للفضاء بأيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%؛ إذ يُعدّ أكثر الأقمار الاصطناعية تطوّراً في فئته على مستوى العالم، وهو مخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ويوفر خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وتستخدم صوره في مجموعة متنوّعة من متطلبات التخطيط المدني والتنظيم الحضري والعمراني، كما يسهم في رصد التغيرات البيئية، ودعم الجهود العالمية في الحفاظ على البيئة.

• «خليفة سات» صنع بالكامل في مختبرات تقنيات الفضاء بمركز محمد بن راشد للفضاء، بأيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100%.

• 25 الجاري، سينطلق هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، إلى محطة الفضاء الدولية.