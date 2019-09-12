«العدل» تطلق نسخة محدثة من «جائزة التميز»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلق وزير العدل، سلطان سعيد البادي، جائزة وزير العدل للتميز في نسختها المحدثة، التي تُعد إحدى الوسائل المعززة للتنافس الإيجابي الداخلي في الوزارة، وتركز الجائزة على تمكين التميز كممارسة وسلوك تنظيمي لدى مختلف قطاعات الوزارة والأفراد فيها، وتسهم في نشر الوعي بثقافة التميز وتطوير القدرات بما يحفز الإبداع والابتكار.

وأكد البادي حرص الوزارة على بناء ثقافة مؤسسية محفزة لأعضاء السلطة القضائية والقيادات الإدارية والموظفين، لتعزيز الإنجازات والإبداعات والتميز في إطار العدالة والشفافية، مشيراً إلى حرص الوزارة الدائم على تكريم الكفاءات المتميزة والمبدعين وأصحاب الأفكار المبتكرة، خصوصاً أن التميز أصبح سمة وأسلوب عمل يومي لمنظومة العدل والقضاء في الدولة.

وأفاد مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، سيف فلاح، بأن الجائزة تضمنت ثلاث فئات؛ جائزة وزير العدل للتميز الوظيفي، وأفضل وحدة تنظيمية، والثالثة تسعى لوصول خدمات الوزارة إلى ما يفوق توقعات المتعاملين، وتحقيق متطلبات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة «سبع نجوم»، وهي جائزة لإذكاء التنافس بين مراكز سعادة المتعاملين.