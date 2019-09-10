101 مليون درهم صرفتها وزارة تنمية المجتمع منح للزواج خلال العام الحالي

المصدر: الامارات اليوم -دبي

بلغ عدد المستفيدين من منح الزواج، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، 1448 مستفيداً حصلوا على 101 مليون و360 ألف درهم، كمساعدات تم صرفها لمستحقيها من الشباب المقبلين على الزواج، وذلك حسب إحصائيات أعلنتها وزارة تنمية المجتمع.

وأكدت مدير إدارة منح الزواج بالوزارة وحيدة خليل درويش، أن منحة الزواج التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع تعكس اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة على بناء الأسرة المستقرة والمتوازنة، ورؤية حكومة دولة الإمارات بالحفاظ على أسر متماسكة ومجتمع متلاحم. وقالت ان صرف المنح يأتي في إطار الجهود التنموية التي تتبناها الوزارة انطلاقاً من رسالتها في الارتقاء بالعمل الاجتماعي لتحقيق التماسك المجتمعي من خلال تطوير سياسات متكاملة وتقديم خدمات اجتماعية متميزة ومبتكرة.

واشارت إلى أن منح الزواج التي توفرها الوزارة للشباب المواطنين المقبلين على الزواج، تندرج في شقّين متوازيين، الأول تقديم الدعم المالي بما يُساعد الشباب مادياً للإيفاء بتكاليف الزواج وتأمين متطلباته، والثاني يتمثل في الجانب التوعوي وهو ذو أهمية كبيرة، حيث أخذت الوزارة على عاتقها تثقيف المقبلين على الزواج بجوانب الحياة الأسرية بعد الزواج وكيفية بناء أسرة آمنة ومستقرة.

وقالت إن خدمة منح الزواج التي توفرها وزارة تنمية المجتمع، تهدف إلى تقديم الدعم المادي للمقبلين على الزواج، من أجل المساهمة في تكوين أسرة اماراتية متماسكة ومستقرة، وتحقيق رؤية مجتمع متلاحم انطلاقاً من شروط وضوابط المنحة التي تسهم في تشجيع الزواج من المواطنات.

وأوضحت أن المنحة المالية التي تقدَمها الوزارة للشباب المقبلين على الزواج ساهمت وبصورة واضحة في بناء أسر إماراتية بعيدةً عن الالتزامات البنكية التي غالباً ما تشكل هاجساً لدى الشباب المقبلين على الزواج، كما أدت هذه المنحة دورها في تعزيز تلاحم الأسرة الإماراتية، وغرس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي أتاح شبابنا كل الدعم من أجل تكوين أسرة سعيدة ومستقرة بعيداً عن الغلاء والمباهاة، وذلك تعزيزاً لثنائية التوفير المادي والاستقرار الأسري.

وأضافت أن الشباب اليوم يتميزون بوعيهم تجاه المبادرات التي تطلقها المؤسسات المعنية بتعزيز مفهوم التلاحم الأسري في الدولة، ونحن على ثقة بأن أبناء هذا الوطن جديرون ببناء أسر إماراتية سعيدة مستقرة، يكون لها دور مهم في نهضة الدولة من خلال تنشئة جيل واع بحقوقه وواجباته تجاه مجتمعه ووطنه.

وتتيح وزارة تنمية المجتمع إمكانية الحصول على منحة الزواج من خلال التقدّم بطلب الحصول على المنحة عبر الموقع الإلكتروني (MOCD.GOV.AE) أو التطبيق الذكي لوزارة تنمية المجتمع. ويجب تقديم مستندات ووثائق مع طلب الحصول على المنحة