المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ائتمان

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب مواطن يحذر فيه من إصدار بطاقات ائتمان من البنوك دون قراءة الشروط. وأشار إلى أنه سحب من خلال البطاقة 100 درهم لشراء ساندوتش لا يتجاوز سعره ثلاثة دراهم، لكنه فوجئ بأن البنك وهو إسلامي يتقاضى منه فائدة قدرها 94.5 درهماً!

شيشة

لفت قارئ إلى وجود مطعم ومقهى عربي معروف في منطقة الخليج التجاري، يقدم «الشيشة» في المكان المخصص لغير المدخنين بعد الساعة التاسعة ليلاً وحتى الرابعة صباحاً، بشكل مخالف لقرارات الجهات المختصة.

نقل

اشتكت ولية أمر طالبتين في مدرسة حكومية بمنطقة المحيصنة الأولى من نقل ابنتيها إلى مدرسة أخرى في منطقة الطوار الأولى، لافتةً إلى أن الطالبتين في الصف الـ12، وترغبان في الاستمرار بمدرستهما هذا العام، وتناشد وزارة التربية والتعليم إعادة الطالبتين إلى مدرستهما الأولى مرة ثانية.

خدمات

اشتكى متعامل من تأخر شركة «دو» في نقل خدمات الإنترنت والتلفاز إلى منزله الجديد، إذ حددت له موعداً متأخراً يصل إلى 10 أيام لإيصالها.

مكافآت

جددت شرطة دبي تذكيرها لأفراد الجمهور بموعد حملة «يوم بلا مخالفات» الذي يواكب أول أيام العام الدراسي، معلنة عن منح حوافز ومكافآت لكل سائق يلتزم ولا يرتكب أي مخالفات في هذا التوقيت، تعزيزاً لسلامة الطلبة ومستخدمي الطريق.

بطاقات

اشتكى سكان في منطقة أبراج الراشدية بإمارة عجمان من إلصاق بطاقات دعائية لمراكز مساج على الجدران تحتوي على صور «مخلة»، فضلاً عن تعمد لاصقيها حشرها في مجرى نوافذ المركبات، ما يضر بها على المدى الطويل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com