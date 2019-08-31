شرطة دبي تدعم نزلاء متعسرين بـ 3.6 ملايين درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، العميد علي محمد الشمالي، إن قسم الرعاية الإنسانية قدَّم ثلاثة ملايين و634 ألفاً و673 درهماً إلى 1614 نزيلاً ونزيلة من المتعسرين، في صورة مساعدات مالية وعينية، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأكد الشمالي أن شرطة دبي حريصة على تقديم الدعم للنزلاء والنزيلات، وتوفير جميع الاحتياجات الأساسية لهم، إيماناً بمبدأ الفرصة الثانية، مشيراً إلى أن الهدف إصلاح النزلاء وتأهيلهم، ليكونوا على استعداد للعودة إلى المجتمع مرة أخرى، وتمكينهم بالبرامج والدورات والحرف المهنية، ليكونوا قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم بعد قضاء فترة محكومياتهم.

وتابع أن المؤسسات والجهات الخيرية شركاء أساسيون في مد يد العون للنزلاء والنزيلات وأسرهم، لاسيما المتعسرين منهم مادياً، والتخفيف من معاناتهم، إلى جانب فاعلي الخير الذين يسارعون الى التبرع وفك الكرب، بما يحقق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يحض عليه الدين الإسلامي الحنيف.

من جانبه، أفاد رئيس قسم الرعاية الإنسانية، الملازم أول حبيب الزرعوني، بأن المساعدات التي قدمها القسم في الربع الثاني جاءت من الحساب البنكي الخاص بالتبرعات لصالح النزلاء، ومن المساعدات التي تمت بالتنسيق مع الجهات المتبرعة والخيرية وفاعلي الخير، وذلك بواقع مليون و895 ألفاً و590 درهماً من الحساب البنكي لـ1482 نزيلاً ونزيلة، ومبلغ مليون و739 ألفاً و83 درهماً لـ132 نزيلاً ونزيلة، بالتنسيق مع الجهات الخارجية.

وبيّن الزرعوني أن المساعدات أسهمت في تحسين أوضاع النزلاء المعيشية في السجون ومساعدة أسرهم، كما حلت إشكاليات النزلاء الداخلية والخارجية مادياً، موضحاً أنها تدخل في دفع إيجار مساكن غير القادرين، والتكفّل بمصروفات تعليم أبنائهم، إلى جانب اللوازم المعيشية والطبية، وصرف رواتب شهرية للمعدمين، وإعانات طبية.