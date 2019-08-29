تدريبات شاملة وفحوص طبية لرائدَي الفضاء الإماراتيين

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء جدول الفعاليات المقرر لرائدي الفضاء الإماراتيين، هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، في الفترة من اليوم حتى 25 من سبتمبر المقبل (موعد انطلاق مهمة رائد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية).

وأوضح جدول الفعاليات الذي أعلنه مدير مكتب الرواد بمركز محمد بن راشد للفضاء، سعيد كرمستجي، في عرض قدمه خلال المؤتمر الذي نظمه المركز في دبي، أخيراً، للإعلان عن تفاصيل مهمة رائد الفضاء الإماراتي.

وتبدأ الفعاليات باختبارات وتدريبات شاملة تستمر لمدة يومين، وفي التاسع من سبتمبر المقبل تُجرى لأعضاء فريقي رواد الفضاء الأساسي والبديل فحوص طبية قبل الإطلاق، ثم يغادر الفريق إلى بايكونور في كازاخستان، ويستمر حتى يوم انطلاق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية في 25 من سبتمبر.

وقال كرمستجي: «سينطلق الصاروخ المحمّل بمركبة (سويوز إم إس 15) في الساعة 5:56 مساء بتوقيت دبي، والوصول سيكون في منتصف الليل، أما فتح بوابة المركبة الى محطة الفضاء الدولية فسيكون بعد ساعتين من التحام المركبة، وذلك للتأكّد من إجراءات السلامة بشكل وافٍ».

أمّا في عملية الهبوط التي ستكون في الرابع من أكتوبر، فتحدث عملية الانفصال خلال المدار النهائي من قبل نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة من لحظة الهبوط على الأرض، ويصدر مقياس الارتفاع أمراً بإطلاق محركات DMP. ويتم إطلاقها على بعد نحو 0.7 متر فوق سطح الأرض، ما يقلل من سرعة نزول الكبسولة إلى ما بين 0 وثلاثة أمتار في الثانية، وهبوطها على الأرض بهدوء وسلاسة، شمال شرق مركز بايكونور.

وتتم عملية إطلاق مركبة «سويوز إم 15»، باستخدام صاروخ سويوز، الذي يحتوي في الجزء العلوي على مركبة الفضاء سويوز. وتتكون المركبة من ثلاثة أجزاء، تشمل الوحدة المدارية التي تحتوي على مرافق مختلفة للرواد تمكنهم من النوم والأكل واستخدام دورة المياه فيها، كما تحتوي على مخزن بضائع، وفي المقدمة وحدة الالتحام، والجزء الأوسط، ويشمل وحدة الهبوط؛ حيث يجلس رواد الفضاء أثناء عمليات الإقلاع والهبوط، ومن خلاله تتم عمليات التحكم بالمركبة، والجزء الأخير ويشمل وحدة الدفع التي تحتوي على وقود ومحركات مركبة سويوز.