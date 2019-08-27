عدد المواطنات العاملات في أبوظبي يرتفع 3 أضعاف خلال 19 عاماً

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أفاد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبدالله رحمة الحمادي، بأن إحصاءات الصندوق شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وتطوراً ملموساً في نسب المواطنات العاملات لدى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الإمارة، والمسجلات لدى الصندوق، التي ازدادت بنسبة ثلاثة أضعاف على مدار 19 عاماً (منذ إنشاء الصندوق).

ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم المرأة عززت مشاركتها الفاعلة ومساواتها بالرجل في شتى المجالات، مؤكداً أن تلك الإجراءات أسفرت عن مجموعة من النتائج الإيجابية، انعكست بصورة واضحة في الإحصاءات الخاصة بسوق العمل ومشاركة المرأة فيها.

وأوضح الحمادي أن مجموع المواطنات العاملات المسجلات لدى نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، منذ إنشاء الصندوق حتى نهاية شهر يوليو الماضي، بلغ 39 ألفاً و261 مواطنة، نحو 44% من عدد المؤمن عليهم في الصندوق، مقابل 11% سُجلت عند إنشاء الصندوق.

ولفت إلى أن حرص الدولة على المساواة في إتاحة فرص العمل، والاعتماد على الكفاءة دون النظر للجنس، كان لهما الأثر البالغ في زيادة فرص العمل للمواطنات المؤهلات والكوادر النسائية الشابة سنوياً، إذ بلغ إجمالي عدد المواطنات الملتحقات بالعمل خلال العام الجاري والمسجلات حديثاً لدى صندوق أبوظبي للتقاعد (خلال في الفترة من يناير وحتى يوليو 2019)، 1242 مواطنة، بنسبة 52% من المواطنين المسجلين والملتحقين بسوق العمل حديثاً.

وقال إن المرأة الإماراتية أصبحت قادرة على اقتحام مجالات العمل في كل القطاعات وخدمة الوطن في أي مكان، حيث أظهرت تميزها وجدارتها العالية على مر السنين، من خلال توليها المناصب القيادية العليا والمهمة بمختلف المجالات والقطاعات الحيوية في الدولة، موضحاً أن 71% منهن يعملن بالقطاع الحكومي، و19% بشبه الحكومي و10% بالقطاع الخاص، حسب إحصاءات الصندوق.

وقال إن المرأة الإماراتية حريصة على الاستمرار في خدمة الوطن والعطاء، موضحاً أن عدد المتقاعدات لدى الصندوق بلغ 2293 حتى نهاية يوليو 2019، ما يمثل 19% من مجموع المتقاعدين في أبوظبي، فيما بلغ متوسط سنوات الخدمة عند التقاعد للمرأة 18 عاماً مقابل 21 عاماً للرجال.

وذكر الحمادي أن هناك 91 امرأة استكملت مدة خدمتها 25 عاماً، بنسبة 4% من إجمالي المتقاعدات، و157 امرأة تخطت خدماتهن 30 عاماً، بنسبة 7% من إجمالي المتقاعدات.

ولفت إلى أن معظم المواطنات يعملن في القطاع الحكومي، ما يؤكد رغبتهن في مواصلة خدمة الوطن والمجتمع رغم كل الظروف والأعباء الأسرية التي تتحملها المرأة، مضيفاً أن عدد المستحقات بلغ 8039 مستحقة، بنسبة 84% من نسبة المستحقين في الصندوق، البالغ عددهم 9586 مستحقاً حتى شهر يوليو الماضي.

وأكد الحمادي أن الدولة ورغم تخصيص يوم في العام للاحتفاء بالمرأة الإماراتية، فإنها تحتفى بها يومياً عبر توفير البيئة التشريعية التي تعزز مشاركتها الفاعلة ومساواتها بالرجل في شتى المجالات وإرساء الخطط والبرامج المختلفة لتمكينها في كل المجالات وتعزيز مكانتها ودورها الريادي في مختلف مواطن صنع القرار. وقال: «المرأة الإماراتية أظهرت كفاءتها وجدارتها العالية على مر السنين، من خلال توليها المناصب القيادية العليا والمهمة بمختلف المجالات والقطاعات الحيوية في الدولة، لاسيما أنه لا يمكن بناء وتطوير المجتمع من دون مشاركة المرأة فيه، وهي الرؤية التي تعمقت في فكر ونهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة».

وأشار إلى أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات يرجع إلى إعطائها جلّ الاهتمام والرعاية، وتمهيد جميع السبل أمامها لضمان إسهامها الفاعل في كل المجالات، مشدداً على أن تجربة دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة تعد نموذجاً فريداً يحتذى عالمياً.

وقال إن «القيادة أدركت مبكراً أهمية دور المرأة كونها شريكاً أساسياً في تحقيق نهضة وتنمية الدولة، وها نحن نرى الآن ثمار ذلك، وباتت ابنة الإمارات تحقق الإنجازات في جميع المجالات محلياً ودولياً».

نساء في «أبوظبي للتقاعد»

39 ألفاً و261 عدد المواطنات العاملات المسجلات في الصندوق.

44 % نسبة النساء من عدد المؤمن عليهم في الصندوق.

1242 مواطنة تم تسجيلهن من يناير حتى يوليو 2019.

توزيع المواطنات على القطاعات المختلفة

71 % بالقطاع حكومي,

19 % بالقطاع شبه الحكومي.

10 % بالقطاع الخاص.

2293 عدد المتقاعدات المسجلات لدى الصندوق.

18عاماً متوسط سنوات خدمة المرأة.

91 امرأة استكملت مدة 25 سنة خدمة.

157 امرأة تخطت خدماتهن 30 عاماً.

8039 عدد المستحقات النساء.