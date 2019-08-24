السحب «الممطرة» مستمرة.. ورطوبة «ليلية» حتى منتصف الأسبوع

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً على بعض المناطق، لافتاً إلى استمرار تكوّن بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً، مع احتمال أن تمتد إلى المناطق الداخلية من الدولة بعد الظهر.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً مع السحب، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وأفاد المركز بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي من جهة الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيستمر صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، على أن يكون رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين الباكر، خصوصاً على المناطق الساحلية.

ولفت إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، فيما تراوح سرعتها بين 18 و28 كم/‏‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏‏س على البحر، الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وبحر عمان.

وأوضح أن طقس الإثنين سيظل صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، فيما سيكون رطباً مع حلول الليل وحتى صباح الثلاثاء الباكر، خصوصاً على المناطق الساحلية.

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر، الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

كما توقع المركز أن يكون الطقس يوم الثلاثاء المقبل صحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب شرقاً بعد الظهر، على أن يكون رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء الباكر، خصوصاً على المناطق الساحلية، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، فيما تراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏‏س على البحر، الذي يبقى خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.