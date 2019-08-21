عضوية المجلس الوطني الاتحادي والكفاءة المجتمعية

المصدر: عبدالرحمن العويس

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، إنجازات ونجاحات كبيرة في مسيرة التمكين والتنمية السياسية التي تنتهجها، لأنها انطلقت من ركائز رئيسة تقوم على المعرفة الدقيقة لاحتياجات المجتمع الإماراتي ومتطلباته والحفاظ على مكتسباته، وقد وضعت جميع التشريعات والإجراءات التي تضمن الارتقاء بالعمل البرلماني عبر وضع الشروط التي تضمن تمكين الأكفاء من أبناء الوطن من عضوية المجلس وتمثيل المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وضمن هذه الرؤية، جاء دستور دولة الإمارات وفي المادة 70 منه ليجسد هذا خير تجسيد، من خلال وضع الشروط الخاصة بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، والتي تؤكد في البند الثالث منها أهمية أن يكون المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي متمتعاً بالأهلية المدنية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يرد إليه اعتباره طبقاً للقانون.

ومن هنا، فإن دستور دولة الإمارات يضع الأهلية والكفاءة الاجتماعية في مكان الأولوية لعضوية المجلس، ويؤكد أن عضو الهيئة الانتخابية الراغب بالترشح لهذا المنصب، عليه أن يتمتع ويمتلك جميع الشروط الاجتماعية والأخلاقية التي تجعله أهلاً لتمثيل شعب الإمارات، وأن يكون قادراً على نقل صوتهم بأمانة وصدقية لمناقشتها تحت قبة المجلس وتحقيق الهدف الرئيس منها وهو خدمة الوطن والمواطن.

كما أعطت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، في المادة 59 للجنة الوطنية للانتخابات الحق والسلطة لاستبعاد من لا يتمتع بأي شرط من الشروط الدستورية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، ومنها حسن السيرة والسمعة من القائمة الأولية للترشح، فقد نصت الفقرة (9) من هذه المادة على استبعاد أيٍّ من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية، أو في القوائم النهائية.

ولابد هنا من الإشارة إلى أن توافر شرط «محمود السيرة وحسن السمعة»، سلطة تقديرية تقدره اللجنة الوطنية للانتخابات بناء على مصادر المعلومات التي تعتمد عليها في تقدير ذلك.

كما أن اللجنة تحرص وضمن سعيها لتحقيق أعلى معدلات الشفافية والدقة في إدارة العملية الانتخابية على طلب شهادة بحث الحالة الجنائية كإحدى الوثائق المطلوبة من الراغب في الترشح لأن مصلحة الوطن والمواطن تبقى الغاية الرئيسة التي يسعى الجميع للعمل على تحقيقها، والتي هي المحور الرئيس في عمل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

فأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ونظراً إلى الثقة الكبيرة التي يحصلون عليها من أبناء الوطن الذين يمنحونهم أصواتهم، كانوا عبر الفصول التشريعية السابقة النواة الرئيسة للارتقاء بالحياة البرلمانية، لأنهم الأكثر قرباً والتصاقاً بقضايا المواطنين وهمومهم ومتطلباتهم، وهم الأقدر بالتالي على تمثيل جميع شرائح المجتمع تحت قبة المجلس.

ودولة الإمارات، ومن خلال الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، تمضي اليوم بخطى ثابتة نحو عملية انتخابية جديدة، تعد خطوة مكملة في مسيرة تعزيز المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع. هذه العملية الانتخابية التي ستتوج بعملية تصويت لاختيار أعضاء المجلس في الخامس من أكتوبر المقبل، لاختيار الأعضاء الذين سيكونون الأقدر على تحمل المسؤولية وحمل الأمانة الوطنية التي سيضعها في أعناقهم أبناء الوطن.

فتميز دولة الإمارات في بناء عمل برلماني فريد أصبح محط اهتمام الكثير من دول العالم، كان وسيبقى في الرؤية الاستباقية البعيدة المدى للقيادة الرشيدة التي تؤمن بقدرات جميع أبناء الوطن والعمل على تمكينهم، ليكونوا قادرين على تمثيل دولة الإمارات، والدفاع عن مصالح شعب الإمارات في جميع المجالات.

• دستور دولة الإمارات يضع الأهلية والكفاءة الاجتماعية في مكان الأولوية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.

وزير الصحة ووقاية المجتمع

وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي

رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات