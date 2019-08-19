4138 طفلاً استفادوا من «الخدمات الاجتماعية» في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

استفاد 4138 طفلاً من الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية والأسرية والتعليمية، التي قدمتها إدارة حماية الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، والتي بلغ عددها نحو 4639 خدمة، خلال النصف الأول من العام الجاري. وقالت مديرة إدارة حماية الطفل، أمينة الرفاعي، إن دائرة الخدمات الاجتماعية تسعى إلى تقديم المساندة والرعاية الكاملة للأطفال من جميع الجوانب، انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها في رعاية الأطفال وضمان تمتعهم بكل حقوقهم، والسعي إلى توفير بيئة آمنة لهم، لاسيما للأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية.

واستعرضت خدمات مركز الاتصال التابع للدائرة، ونجدة الطفل، والملتقى الأسري، وغيرها من الخدمات التي قدمت الاستشارات النفسية والإرشاد الأسري والجلسات الأسرية والإصلاح الأسري وغيرها.