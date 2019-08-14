طقس غائم وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود، اليوم، طقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، خصوصاً شرقاً وشمالاً، لافتاً إلى أن درجات الحرارة ستميل للارتفاع على بعض المناطق، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتصبح مثيرة الغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، خصوصاً شرقاً وشمالاً، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة الغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر الذي يظل خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن حالة الطقس نهاية الأسبوع، أفاد المركز بأن يوم الجمعة يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً شرقاً، على أن تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 18 و28 كم/‏‏س، تصل إلى 38 كم/‏‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأضاف المركز أن الطقس يوم السبت المقبل، يستمر صحواً إلى غائم جزئي على بعض المناطق، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، متوقعاً أن تكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س على البحر الذي يبقى خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.