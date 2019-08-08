دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تكمل كافة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

المصدر: عجمان ـ الامارات اليوم

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن إكمال كافة تجهيزاتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وضعت الدائرة خطة متكاملة لتقديم بعض من خدماتها وتجهيز المرافق الخاصة بها.

ووقال خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة أن المقصب يسعى في كل عام لوضع خطة دقيقة ومحكمة لاستيعاب كافة الطلبات الواردة إليه خاصة في أيام عيد الأضحى المبارك ولا يتوانى العاملون به على مواصلة ساعات العمل قبل أيام العيد للتأكد من جاهزية كافة الآليات والإشراف بشكل مباشر على إجراء الصيانة الاحترازية لمعدات وأدوات المقصب وتوفير الأجهزة الحديثة والتقنيات المتطورة التي تسرع عمليات الذبح وتوفر الكثير من الوقت والجهد.

وأوضح الحوسني أن المقصب المركزي يضم كوارد مدربة من الأطباء البيطريين لفحص الأضاحي قبل وبعد الذبح والتأكد من سلامتها حفاظاً على صحة المستهلكين بالإضافة لأصحاب الخبرات الواسعة والفئات العاملة المؤهلة للتعامل بشكل سليم وصحي مع الاضاحي بدءاً من تسلمها وحتى الانتهاء من ذبحها، مبيناً أن العاملون في المقصب سيتناوبون على الفترتين الصباحية والمسائية ليبقى المقصب مفتوحاً أمام الجميع طيلة أيام عيد الأضحى المبارك لاستيعاب الأضاحي وتلبية كافة احتياجات الجمهور.

وبين الحوسني أن العاملون في المقصب يعملون على اتباع إجراءات واضحة في عملية الذبح في المقصب والتي تتلاءم مع المعايير العالمية ومواصفات الجودة والسلامة الدويلة حيث يتسلم العمال الأضاحي لتخضع للفحص الشامل والكشف الدقيق من قبل الأطباء البيطريين للتأكد من سلامتها وخلوها من الامراض وتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي واستبعاد غير السليم منها واعطاء الأضحية العلامة الترقيمية الخاصة بصاحبها وادخالها للحظائر حسب نوعها تمهيدا للذبح في الصالة المخصصة للعملية لتوضع الأختام الخاصة بصلاحيتها وتسلم للعميل بأكياس صديقة للبيئة، داعياً أفراد المجتمع للالتزام بذبح الأضاحي في المقصب المركزي لاجتناب الأضرار الصحية التي قد تهددهم .

وأكد الحوسني أن الكوادر المؤهلة بالدائرة ستواصل ساعات العمل خلال أيام العيد لمراقبة الملاحم ومحلات بيع اللحوم للتأكد من سلامتها وصالحيتها للاستهلاك الآدمي كما وسيواصل المراقبين الميدانين كلا حسب طبيعية عمله وموقعه تأدية واجباتهم للحفاظ على سلامة وأمن كافة افراد المجتمع.

وأفاد الحوسني أن المواقف مسبقة الدفع ستكون مجانية طوال أيام عيد الأضحى المبارك أن يستأنف العمل بها في أول أيام العمل الرسمي، مبيناً أن القرار يشمل كافة مناطق إمارة عجمان لتوفير كافة أساليب الرفاهية والراحة للمواطنين والمقيمين في كنف الإمارة وزوارها للاحتفاء بالأعياد والمناسبات السعيدة

وبين الحوسني أن حدائق الإمارة ستفتح أبوابها لاستقبال الجميع بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءاً لتوفير الأجواء العائلية الهانئة حيث سُتقدم فعاليات ترفيهية موجهة للأطفال وستعقد الدائرة سلسلة مسابقات تعليمية وترويحية، داعياً أفراد المجتمع لاغتنام الخدمات الترفيهية التي تقدمها الدائرة والاستمتاع بإجازة عيد الأضحى أعاده الله على الجميع باليمن والبركة