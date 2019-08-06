«أبوظبي القضائية» تطلق المحتوى التعليمي لمنصتها الإلكترونية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أطلقت أكاديمية أبوظبي القضائية المحتوى التعليمي لمنصتها الإلكترونية للتدريب والتعليم عن بعد وتعليم اللغات، وأعلنت عن خطة التدريب الداخلي والخارجي للأكاديمية للربعين الثالث والرابع للعام الجاري، والتي يمكن خلالها لكل الجهات الحكومية والخاصة والأفراد التسجيل في البرامج المعلنة على المنصة الإلكترونية.

وأفاد مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالإنابة، الدكتور سامي الطوخي، خلال الملتقى الإعلامي الـ62 لدائرة القضاء، أمس، بأن الموقع الالكتروني للأكاديمية يضم كل برامج التكوين الأساسي والتخصصي، والتدريب المستمر لأعضاء السلطة القضائية وإدارة قضايا الحكومة، وأعوان القضاة من كتاب عدل عام وحكومي وخاص، ومصلحين ومحامين وخبراء، وكل القانونيين المستهدفين من القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى بدء التسجيل ببرنامج الموفق العقاري المعتمد بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات، الذي يستهدف إعداد كوادر وطنية من المصلحين تتسم بالكفاءات من خلال تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات، والقدرات اللازمة من التفاوض والوساطة والتوفيق والتقييم المبكر والمحايد بين أطراف النزاع العقاري، وصولاً إلى تسوية ودية ناجزة وفاعلة.

من جانبه، أكد مدير إدارة التفتيش القضائي، عضو مجلس إدارة الأكاديمية، المستشار علي الشاعر الظاهري، أن الأكاديمية تسعى لاعتماد برامجها من قبل وزارة التربية والتعليم، لافتاً إلى أن 70% من المحتوى التدريبي الذي تقدمه يكون تدريباً عملياً، وأن المحتوي الأكاديمي يقتصر على 30%.

وأعلنت رئيس قسم الترجمة بالأكاديمية، إيمان الشحي، عن إطلاق برنامج «روزيتا ستون» الذي يستهدف تعليم اللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويمكن الوصول له عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالأكاديمية، ويتضمن مقرره خمسة مستويات وأربع وحدات وأربعة دروس، لافتة إلى إمكانية إكمال محتوى كل مستوى منها خلال فترة من 40 إلى 50 ساعة.

وأشارت الشحي، إلى أن قسم الترجمة يقدم لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاء اللغتين الفرنسية والانجليزية، فضلاً عن برامج اللغة القانونية والقضائية المتخصصة، مشيرة إلى أن هذه البرامج تشمل التدريب عن بعد والتدريب داخل مختبر اللغات في الأكاديمية، وأن برامج المصطلحات القانونية تشمل المصطلحات الجزائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

• %70 من المحتوى التدريبي الذي تقدمه الأكاديمية يكون تدريباً عملياً، والمحتوي الأكاديمي يقتصر على 30%.