«الدفاع المدني» تكافح الحريق بالتوعية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إداراتها الإقليمية، مبادرة «ثقافة التعامل مع الحريق» ضمن حملتها التوعوية الثانية «وقايتك هدفنا»، بهدف تعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأفاد مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، العميد محمد عبدالله الزعابي، بأن المبادرة تأتي في إطار نشر الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع للحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم، وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة التي حددها الدفاع المدني في مختلف مناحي الحياة.

وأشار إلى أن المبادرة تضمنت حزمة من الإرشادات والنصائح من بينها التعريف بأنواع الحرائق والأسباب التي تؤدي إلى نشوبها، وطرق التعامل مع الحريق في بداياته باتباع الإرشادات اللازمة في حال حدوثه، وكذلك التعريف بطرق الوقاية والسلامة الواجب اتباعها من قبل أفراد المجتمع لتفادي وقوع حوادث الحريق.

وأكد أهمية الاشتراك في نظام «حصنتك» للإنذار المبكر بالحريق، والذي يعد أحد أهم مشروعات الوقاية والسلامة للمنازل، وضرورة اقتناء طفاية الحريق باعتبارها إحدى أهم أدوات السلامة والأمان التي يجب توافرها في المنزل والمواقع الأخرى، مشدداً على أهمية نشر ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع عبر وسائل التوعية في مختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب تنفيذ وإطلاق المبادرات والبرامج والأنشطة الهادفة لتعزيز الحماية والسلامة في مجتمع الإمارات.