«الإماراتي - الصيني» يحدِّد قائمة قنوات التواصل

المصدر: بكين ـ وام

اتفق المشاركون في المنتدى الاقتصادي الإماراتي - الصيني، الذي عقد في بكين، على قائمة محددة من قنوات التواصل والممثلة في المكاتب والمؤسسات الاستثمارية بمختلف إمارات الدولة، لضمان سرعة إتمام كل الإجراءات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، ومعرفة الحوافز المتاحة والمخصصة للاستثمارات الأجنبية.

وأكدت ورقة عمل التوصيات، التي صدرت في ختام المنتدى الذي عقد على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين، أن دورته الثانية في بكين حققت هدفها في استكمال مخرجات وتوصيات الدورة الأولى، التي عقدت في أبوظبي العام الماضي.

وكان المنتدى الاقتصادي الإماراتي - الصيني، الذي افتتحه وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، شهد مشاركة واسعة من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

وقدم الجانب الإماراتي لمحة عن التشريعات الاستثمارية الجاذبة، والمحفزات الكبيرة المقدمة للمستثمرين، والتي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وتشريعات الإقامة المحدثة، والتسهيلات في المناطق الحرة بالدولة.

وجاء في التوصيات أن المنتدى الاقتصادي الإماراتي - الصيني، الذي عقد في بكين، في دورته الثانية، والذي تواكب انعقاده مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للصين واجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مثل إنجازاً جوهرياً على صعيد الارتقاء، واستكمال مسيرة الشراكة الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، انطلاقاً من الرؤى الصائبة والنهج الحكيم للقيادة السياسية لكلتا الدولتين.

وأكدت التوصيات أن أجندة المنتدى، في دورته الراهنة، جاءت استكمالاً وبناءً على مخرجات وتوصيات المنتدى الاقتصادي الإماراتي - الصيني الأول، الذي عقد بين الجانبين في أبوظبي العام الماضي، والذي تواكبت فعاليات انعقاده مع زيارة الرئيس الصيني للإمارات على رأس وفد صيني عالي المستوى، كزيارة تاريخية مهدت لتعزيز رؤى الشراكة الاستراتيجية، وتضمنت توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف مجالات التعاون، بما فيها - وبشكل مكثف - الجانب الاقتصادي والتنموي.

وأشارت التوصيات إلى المشاركة الواسعة من كبار المسؤولين الاقتصاديين في كلٍّ من دولة الإمارات والصين، سواء من ممثلي المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، فضلاً عن مسؤولي وقادة أعمال من الشركات وكيانات الأعمال الاستثمارية وفي مختلف القطاعات، وتم تقديم شروحات وافية خلال المنتدى، واستعراض الفرص الاستثمارية والمحفزات الاستثمارية المتوافرة في البلدين.

وشملت المشاركة الإماراتية في المنتدى استعراض كل مرتكزات وموجهات التحفيز الاقتصادي ومسارات التنوع والمنجزات والمؤشرات الريادية، التي تتمتع بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كما قدم الجانب الإماراتي لمحة عن التشريعات الاستثمارية الداعمة لتوفير ملاذات آمنة للمستثمرين والاستثمارات الأجنبية والصينية بصفة خاصة بما فيها بنود قانون الاستثمار الجديد، وتشريعات الإقامة المحدثة والتسهيلات في المناطق الحرة بالدولة.

محفزات الجذب الاستثماري

أكد وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، في الكلمة التي افتتح بها الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادي الإماراتي - الصيني، أهمية وتفرد العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية، فضلاً عن مجمل علاقات الشراكة.

واستعرض التطورات الراهنة ومحفزات الجذب الاستثماري في دولة الإمارات، وإفساح المجال أمام الشركات الصينية، للارتقاء بمؤشرات وجودها الاستثماري في دولة الإمارات.